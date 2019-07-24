"Ему бы фильмы озвучивать": продавец на пляже в Украине стал звездой в сети

На популярном украинском курорте Бердянск (Запорожская область) продавец отличился забавной рекламой своего товара среди отдыхающих на пляже.

Так, соответствующее видео было опубликовано в группе "Это Запорожье" в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Размером 28 сантиметров, она такая сладкая и сочная! Поторопитесь, кукуруза только этим летом! Азовская креветочка, сочная конфеточка! Ее нежное мяско — просто кайф. А шашлычок и кальмарчики, покупайте дорогие мои зайчики", — говорил продавец в рупор.

Фото из Instagram

Отметим, что в сети стали бурно обсуждать необычного продавца. Многие пользователи написали, что он "просто Бог маркетинга".

"Я бы купил у него", "Я аж заслушалась", "Бог маркетинга из Бердянска", "Ему бы фильмы озвучивать", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, как на одном из пляжей в курортном городе Железный порт продавец необычным способом завлекал покупателей.

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