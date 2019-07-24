"Йому б фільми озвучувати": продавець на пляжі в Україні став зіркою в мережі

На популярному українському курорті Бердянськ (Запорізька область) продавець відзначився кумедною рекламою свого товару серед відпочивальників на пляжі.

Так, відповідне відео було опубліковано в групі "Это Запорожье" в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Розміром 28 сантиметрів, вона така солодка і соковита! Поспішайте, кукурудза тільки цього літа! Азовська креветочка, соковита цукерочка! Її ніжне м`яско — просто кайф. А шашличок і кальмарчики, купуйте дорогі мої зайчики", — говорив продавець в рупор.

Фото з Instagram

Зазначимо, що в мережі стали бурхливо обговорювати незвичайного продавця. Багато користувачів написали, що він "просто Бог маркетингу".

"Я б купив у нього", "Я аж заслухалася", "Бог маркетингу з Бердянська", "Йому б фільми озвучувати", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео, як на одному з пляжів в курортному місті Залізний порт продавець незвичайним способом привертав увагу покупців.

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