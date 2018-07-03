Поразил всех и скрылся: обнаженный кондуктор покорил Мариуполь

В Мариуполе парень с голым торсом один день поработал кондуктором и стал известен на весь город.

"В Мариуполь стоит приехать только ради этого кондуктора", - написал Роман Кошмал на странице в Facebook и опубликовал фотографии.

Пользователи бурно отреагировали на обнаженного мужчину. "Пэрсик!", "Потереться", "Раскрепощенный городишко. Вот, где марши проводить нужно", "Святая дева, порно в маршрутке", "Ниче такое бади", "Мужчина при деньгах", - прокомментировали они.

Как сообщил сайт 0629, прославившийся кондуктор автобуса №124 (перевозчик ЧП "Комаристый") больше не работает на этом маршруте.

Представительница перевозчика Анна объяснила, что в тот день на линию не вышел постоянный кондуктор, и водитель попросил подменить его. Парень же, не желая терпеть жару, работал в одних шортах.

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"Самого же водителя за такой проступок я на время отстранила от работы, и сейчас он вне зоны доступа", - отметила она.

В связи с данным случаем водителей предупредили, какая форма должна быть на рабочем месте. Так, нужно одевать футболку с рукавом (лучше всего рубашку), шорты ниже колен, обувь с закрытой пяткой.

Отметим, кондуктор стал очень популярным в соцсетях и на него сделали мэмы. На них парень с голым торсом появляется в разных известных местах Мариуполя.

Как сообщал CityOboz, камеры начали следить за водителями во львовских трамваях.