День юриста 2018: необычные поздравления в стихах

День юриста отмечается ежегодно 8 октября. Это праздник, объединяющий юристов разных сфер деятельности, которые стоят на защите прав и свобод украинцев.

OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие поздравления ко Дню юриста в стихах.

Сегодня праздник у тебя.

Успехов, силы и побед!

Тебе желаю я, любя,

Лишь честно жить, не зная бед.

Твоя профессия — юрист,

Тебя поздравить каждый рад,

Ты и блистательный артист,

И тонкий, умный дипломат.

Служить закону — дело чести,

Так будь суров и справедлив.

И пусть стоят на первом месте

Порядочность и позитив!

С днем юриста поздравляю,

И от всей души желаю.

Больше радости в труде,

На земле или в воде.

Ты законы наши знаешь,

И от бед оберегаешь.

Я желаю тебе мира,

Будь для всех всегда кумиром.

Юридическое дело,

На зубок вы знаете,

Все премудрости закона,

Строго исполняете!

С Днем юриста поздравляем,

Праздника пришла пора,

И в работе пожелаем,

Вам ни пуха, ни пера!

И конечно, в жизни личной,

Мы хотим вам пожелать,

Чтобы было все отлично,

Жить в любви и бед не знать!

Как ранее писал OBOZREVATEL, экскурсовод София Грабовецкая рассказала о необычном музее в Киеве. Тут можно "повисеть" на Монументе Независимости и даже посидеть в каштане.