День юриста 2018: необычные поздравления в стихах

День юриста отмечается ежегодно 8 октября. Это праздник, объединяющий юристов разных сфер деятельности, которые стоят на защите прав и свобод украинцев.
OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие поздравления ко Дню юриста в стихах.
Сегодня праздник у тебя.
Успехов, силы и побед!
Тебе желаю я, любя,
Лишь честно жить, не зная бед.
Твоя профессия — юрист,
Тебя поздравить каждый рад,
Ты и блистательный артист,
И тонкий, умный дипломат.
Служить закону — дело чести,
Так будь суров и справедлив.
И пусть стоят на первом месте
Порядочность и позитив!
С днем юриста поздравляю,
И от всей души желаю.
Больше радости в труде,
На земле или в воде.
Ты законы наши знаешь,
И от бед оберегаешь.
Я желаю тебе мира,
Будь для всех всегда кумиром.
Юридическое дело,
На зубок вы знаете,
Все премудрости закона,
Строго исполняете!
С Днем юриста поздравляем,
Праздника пришла пора,
И в работе пожелаем,
Вам ни пуха, ни пера!
И конечно, в жизни личной,
Мы хотим вам пожелать,
Чтобы было все отлично,
Жить в любви и бед не знать!
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