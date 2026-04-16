Скандальной "следовательнице c Печерска" подарили почти 5 миллионов, а ее муж стал крупным владельцем недвижимости: ранее был большим чиновником

Следователь Печерского райуправления ГУ МВД в Киеве (как она сама написала в декларации) Анастасия Петрова в 2025 году получила в подарок 4,791 млн грн. А ее муж – военнослужащий Станислав Петров – в прошлом году разжился земельным участком за 4,912 млн грн, а еще – 3-мя жилыми домами и 1-м недостроенным, рестораном (50%), водным средством и еще одним земельным участком, стоимость которых в декларации не указал.

С одной стороны, можно сказать, мол, и что такого, он же военнослужащий, может, годами на "нуле" был, защищая страну, вот и насобирал. Но с другой, в октябре 2025 года Петров подавал декларацию при увольнении из Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), где был заместителем председателя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Декларация была подана 22 октября. А в ежегодной декларации за прошлый год Петров отметил, что, скажем:

право собственности на сразу 2 дома на 136,5 и 117,6 "квадратов" он получил 25 ноября;

на ресторан – 20 ноября.

Остальная же приобретенная в 2025-м собственность была оформлена на него в течение марта-августа. То есть, за несколько месяцев перед тем, как Петров ушел из АРМА.

OBOZ.UA выяснил, чем еще владеет Петров, что есть у его жены, сколько они зарабатывают, что оформлено на родственников. А также рассказывает о скандале с квартирой в Вене, и как следователя подписывают в телефонах.

Крупный владелец недвижимости

Всего у Петрова в декларации указано 16 объектов недвижимости. Из них:

10-ю он владеет единолично;

2-мя совместно с другими людьми (в т.ч., членами семьи);

4 принадлежат жене Анастасии.

Кроме приобретенного в 2025 году Петрову принадлежит квартира в Киеве на 92,7 кв.м, право собственности на которую он получил еще 16 декабря 2011 года за в то время 383,139 тыс. грн. По данным НБУ, в тот день официальный курс доллара в Украине составлял 7,98 грн. На 15 апреля 2026-го его обновили до 43,5 грн. То есть:

в пересчете на американскую валюту, в декабре 2011 Петров купил квартиру за 48,012 тыс. долларов;

сейчас же эта сумма равна 2,088 млн грн. Почти как пол подарка жене.

Кроме того, ему принадлежит дом на 148,7 кв.м – с 2017 года. А также:

земельные участки на 164 и 427 кв.м – с 2015 года;

земельный участок на 1,798 тыс. кв.м – с 2014 года;

квартира на 165 кв.м. (совместная собственность) – с 2015 года.

Стоимость же этих объектов не указывается.

Машина же у Петрова одна. И купил он ее совсем недавно – в октябре 2024 года. Ею стала Toyota Highlander Hybrid 2024 г.в. за 2,592 млн грн.

Большое наследство

В приобретенном же Петровым в 2025 году имуществе кроме количества объектов привлекает внимание тот факт, что зачастую их стоимость не указывается. Впрочем, здесь, как ни странно, бывший топ-чиновник АРМА, похоже, ничего не нарушает. Дело в том, что:

По декларации, большинство этого имущества он получил в наследство .

. По информации же ГУ ГНС в Харьковской области, "в случае наследования любого наследственного имущества, которое облагается налогом по нулевой ставке, оценочная стоимость такого имущества в целях налогообложения не определяется".

Тем не менее, огромные суммы, которые украинские чиновники в последнее время находят в гаражах умерших бабушек, заставляют относиться к такому наследованию скептически.

Кроме того, скепсис возникает из-за статуса Петрова. Ведь с одной стороны, логично было бы предположить, что у человека умер родственник, который действительно владел тем, что унаследовал бывший чиновник. Однако с другой – практика записывания политиками, чиновниками и разными должностными лицами на родственников собственного имущества не позволяет принять эту версию как истинную – и заставляет задуматься, а не унаследовал ли Петров на самом деле собственное имущество. Цинично, но так сказать, кто же вам должен, что у вас репутация такая.

Поэтому мы обратились к самому Петрову с просьбой прояснить ситуацию. В случае же, если ответ будет предоставлен, мы опубликуем его в будущих материалах.

Сколько денег у некогда крупного чиновника

Денег же Петров в прошлом году получил немало. В общем, 18,608 млн грн. Из которых:

1,38 млн грн пришлось на зарплату в АРМА.

И похоже, что в 2025-м платить ему стали больше. Ведь если предположить, что указанную сумму Петров получил за полные 9 месяцев работы (декларация при увольнении подавалась за период с 1 января по 1 октября, однако в ней размер зарплаты составил "только" 1,079 млн грн), получится, что ежемесячно ему платить около 153,3 тыс. грн. За полный же 2024 год его зарплата составила 1,48 млн грн – или около 123,6 тыс. грн. Почти на 30 тыс. грн меньше.

16,6 млн грн составил доход от отчуждения недвижимости.

За другое отчуждение недвижимости Петров получил 415 тыс. грн.

207,5 тыс. грн принесла военная служба.

Наличными же Петров хранит 280 тыс. долларов и 40 тыс. евро. Еще 149 тыс. грн лежит у бывшего чиновника в "Ощадбанке".

"Мешок денег" следовательницы

Достаточно недвижимости имеет и жена Петрова – Анастасия. По декларации, ей принадлежат:

Земельные участки на 1,579 и 1,214 тыс. кв.м. – с 2016 года, которые тогда досталась ей за 5,8 и 7,3 тыс. грн соответственно.

Нежилое помещение на 2,6 кв.м за 57,2 тыс. грн – с 2023 года.

Квартира в Киеве на 82,7 кв.м за 3,052 млн грн – с 2018 года.

Право собственности на нее Анастасия приобрела 27 декабря. Официальный курс доллара тогда составлял 27,26 грн, поэтому в них квартира стоила 111,98 тысяч. Что сейчас составляет 4,871 млн грн.

Автомобилей же у Анастасии два. Это:

Mercedes-Benz A 180 2016 г.в. за более 1 млн грн, на котором она ездит с 2018 года.

Mercedes-Benz GLE 300d 2024 г.в. за 4,193 млн грн.

Этим авто Анастасия обзавелась в ноябре 2024 года – менее чем через месяц после того, как Петров купил себе новую Toyota Highlander Hybrid 2024 г.в. за 2,592 млн грн.

Заработала же за прошлый год Петрова немало – сразу 5,263 млн грн. Из них 4,791 млн грн составили средства, подаренные некой Аллой Колесниковой.

Она известна как родственница Анастасии. Но откуда же у нее такие деньги?

По данным YouControl, Колесникова является одной из бенефициарок ООО "САТ'95". Этой компании уже более 30 лет и занимается она ресторанным бизнесом. Впрочем, насколько успешно, вопрос открытый – ведь, по данным аналитиков, это "юридическое лицо не подавало финансовую отчетность в фискальные органы и/или органы статистики в течение последних пяти лет".

Кроме того, у Колесниковой еще был "ФОП", занимавшийся строительством, однако в конце 2014-го он был закрыт. Поэтому, откуда у нее появилась возможность подарить родственнице почти 5 млн грн, сказать сложно.

Вместе с тем, в ГУ Нацполиции Киева Анастасия в прошлом году заработала 200,3 тыс. грн. В Объединенной штурмовой бригаде Нацполиции "Ярость" – 37,275 тыс. грн. Еще 224,113 тыс. грн были получены в качестве страховых выплат. А почти 11 тысяч – в качестве гарантийной суммы от "Автомобильного Дома УкрАвто Украина".

Наличными же Анастасия держит сразу 80 тыс. долларов.

Дочь депутата

Петровой же Анастасия Александровна была не всегда. Так, в прошлом году она подавала декларацию кандидата на инспектора (взвода, роты, батальона, полка) Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость", будучи Гельзиной (запомните эту фамилию). А до этого была Ковтун. То есть, вышла замуж – развелась – снова вышла замуж.

Фамилия же Ковтун – непростая. Дело в том, что некий Александр Ковтун, который, скорее всего, приходится Анастасии отцом, является депутатом Николаевского городского совета, который вот уже несколько лет не декларирует ничего значительного, кроме:

квартиры в Николаеве на 43,4 кв.м., которая в 2020 году досталась ему за 340,4 кв.м;

6 тыс. долларов наличных денег.

Такой вот "бедный" депутат.

Скандальная квартира в Вене

Известной же на всю страну Анастасия стала летом 2025 года. Тогда же она "прославила" и Петрова.

"Один из заместителей председателя АРМА Петров указал сожительницу в декларации, но забыл отметить ее элитное имущество", – с такими заголовками вышли материалы. В них рассказывалось, что:

Станислав Петров не задекларировал квартиру Анастасии Гельзиной в одной из самых престижных и дорогих локаций Вены – 19-м районе.

в одной из самых престижных и дорогих локаций Вены – 19-м районе. Время от времени Анастасия сдает эту недвижимость в аренду.

К публикациям добавлялись соответствующие скрины, на которых Анастасия Гельзина летом 2022 года – то есть, уже после начала полномасштабной войны – на русском и с ошибками опубликовала объявление о сдаче в аренду недвижимости в Вене. Просила за это она 1,5 тыс. евро.

"Кроме того, как выяснилось, Петров публично не рассказывал и о том, что его гражданская жена неоднократно подавались на различные должности в правоохранительных органах", – говорилось в материале.

Сейчас же, напомним, Анастасия, по ее словам, является следователем Печерского райуправления ГУ МВД в Киеве. Во всяком случае, так она написала у себя в декларации. И если вбить ее номер в сервис Getcontact, среди различных записей вроде "Настя Бохо", "Настя Мерс" привлекают внимание "Ковтун Настя Следователь" и "Ком Ментовка". Достигла все-таки своего.

А когда "дело было сделано", Анастасия закрыла свои декларации. Скажем, последняя еще несколько дней назад была доступна по этой ссылке.

Формально, ничего противозаконного в этом нет. Ведь, рассказали ранее в NGL.media, "если, например, ваш муж, брат, сын или дочь служат в армии, а вы работаете судьей в мирном городе – вашу декларацию могут скрыть".

В то же время, подчеркивается: закрытие доступа к декларациям – не только начиная с 2022 года, но и всех, которые были поданы ранее – происходит не автоматически, а после соответствующего обращения руководителя органа власти. При этом, утверждается, проверка обоснованности оснований для удаления деклараций не проводится, поскольку НАПК "проверяет только соблюдение формальных требований".

Вместе с тем, сам теперь уже военнослужащий Петров свои декларации не скрыл. Что делает решение Анастасии максимально странным – ведь к какой такой чувствительной информации в таком случае следователь решила ограничить доступ общественности, если сам военный ничего не скрывает (или делает вид)?

Об этом мы также спросили у Петрова.

У которого, кстати, есть еще брат – Алексей. Ранее он был директором ГП "Спецтехноэкспорт". Уволили же его оттуда после коррупционного скандала – в октябре 2024 года в медиа появилась информация, что предприятие переплачивало десятки миллионов евро за вооружение, которое не поставляло вовремя.

Впрочем, увольняли Петрова долго. Информация об этом появилась в апреле, а еще в марте исполнительный директор Центра противодействия коррупции (ЦПК) Дарья Каленюк констатировала, что через полгода после скандала Петров все еще находился в должности.

Параллельно же она рассказала, что семья Петровых владеет элитным отелем в курортном Буковеле. А еще подчеркнула – для того, чтобы описать даже ключевое имущество, которым владеет семья Петровых, "нужен отдельный подробный материал".

Сам же Алексей Петров стал известен на всю страну еще когда работал в СБУ – в 2019 году. Тогда журналисты Вihus.info выяснили, что он во время службы приватизировал служебную 4-комнатную квартиру площадью более 170 квадратных метров в центре Киева.

Если же вам известны другие факты владения значительным количеством имущества или дорогие покупки украинских правоохранителей, пишите нам на почту [email protected].