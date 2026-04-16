Скандальной "следовательнице c Печерска" подарили почти 5 миллионов, а ее муж стал крупным владельцем недвижимости: ранее был большим чиновником
Следователь Печерского райуправления ГУ МВД в Киеве (как она сама написала в декларации) Анастасия Петрова в 2025 году получила в подарок 4,791 млн грн. А ее муж – военнослужащий Станислав Петров – в прошлом году разжился земельным участком за 4,912 млн грн, а еще – 3-мя жилыми домами и 1-м недостроенным, рестораном (50%), водным средством и еще одним земельным участком, стоимость которых в декларации не указал.
С одной стороны, можно сказать, мол, и что такого, он же военнослужащий, может, годами на "нуле" был, защищая страну, вот и насобирал. Но с другой, в октябре 2025 года Петров подавал декларацию при увольнении из Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), где был заместителем председателя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Декларация была подана 22 октября. А в ежегодной декларации за прошлый год Петров отметил, что, скажем:
- право собственности на сразу 2 дома на 136,5 и 117,6 "квадратов" он получил 25 ноября;
- на ресторан – 20 ноября.
Остальная же приобретенная в 2025-м собственность была оформлена на него в течение марта-августа. То есть, за несколько месяцев перед тем, как Петров ушел из АРМА.
OBOZ.UA выяснил, чем еще владеет Петров, что есть у его жены, сколько они зарабатывают, что оформлено на родственников. А также рассказывает о скандале с квартирой в Вене, и как следователя подписывают в телефонах.
Крупный владелец недвижимости
Всего у Петрова в декларации указано 16 объектов недвижимости. Из них:
- 10-ю он владеет единолично;
- 2-мя совместно с другими людьми (в т.ч., членами семьи);
- 4 принадлежат жене Анастасии.
Кроме приобретенного в 2025 году Петрову принадлежит квартира в Киеве на 92,7 кв.м, право собственности на которую он получил еще 16 декабря 2011 года за в то время 383,139 тыс. грн. По данным НБУ, в тот день официальный курс доллара в Украине составлял 7,98 грн. На 15 апреля 2026-го его обновили до 43,5 грн. То есть:
- в пересчете на американскую валюту, в декабре 2011 Петров купил квартиру за 48,012 тыс. долларов;
- сейчас же эта сумма равна 2,088 млн грн. Почти как пол подарка жене.
Кроме того, ему принадлежит дом на 148,7 кв.м – с 2017 года. А также:
- земельные участки на 164 и 427 кв.м – с 2015 года;
- земельный участок на 1,798 тыс. кв.м – с 2014 года;
- квартира на 165 кв.м. (совместная собственность) – с 2015 года.
Стоимость же этих объектов не указывается.
Машина же у Петрова одна. И купил он ее совсем недавно – в октябре 2024 года. Ею стала Toyota Highlander Hybrid 2024 г.в. за 2,592 млн грн.
Большое наследство
В приобретенном же Петровым в 2025 году имуществе кроме количества объектов привлекает внимание тот факт, что зачастую их стоимость не указывается. Впрочем, здесь, как ни странно, бывший топ-чиновник АРМА, похоже, ничего не нарушает. Дело в том, что:
- По декларации, большинство этого имущества он получил в наследство.
- По информации же ГУ ГНС в Харьковской области, "в случае наследования любого наследственного имущества, которое облагается налогом по нулевой ставке, оценочная стоимость такого имущества в целях налогообложения не определяется".
Тем не менее, огромные суммы, которые украинские чиновники в последнее время находят в гаражах умерших бабушек, заставляют относиться к такому наследованию скептически.
Кроме того, скепсис возникает из-за статуса Петрова. Ведь с одной стороны, логично было бы предположить, что у человека умер родственник, который действительно владел тем, что унаследовал бывший чиновник. Однако с другой – практика записывания политиками, чиновниками и разными должностными лицами на родственников собственного имущества не позволяет принять эту версию как истинную – и заставляет задуматься, а не унаследовал ли Петров на самом деле собственное имущество. Цинично, но так сказать, кто же вам должен, что у вас репутация такая.
Поэтому мы обратились к самому Петрову с просьбой прояснить ситуацию. В случае же, если ответ будет предоставлен, мы опубликуем его в будущих материалах.
Сколько денег у некогда крупного чиновника
Денег же Петров в прошлом году получил немало. В общем, 18,608 млн грн. Из которых:
- 1,38 млн грн пришлось на зарплату в АРМА.
И похоже, что в 2025-м платить ему стали больше. Ведь если предположить, что указанную сумму Петров получил за полные 9 месяцев работы (декларация при увольнении подавалась за период с 1 января по 1 октября, однако в ней размер зарплаты составил "только" 1,079 млн грн), получится, что ежемесячно ему платить около 153,3 тыс. грн. За полный же 2024 год его зарплата составила 1,48 млн грн – или около 123,6 тыс. грн. Почти на 30 тыс. грн меньше.
- 16,6 млн грн составил доход от отчуждения недвижимости.
- За другое отчуждение недвижимости Петров получил 415 тыс. грн.
- 207,5 тыс. грн принесла военная служба.
Наличными же Петров хранит 280 тыс. долларов и 40 тыс. евро. Еще 149 тыс. грн лежит у бывшего чиновника в "Ощадбанке".
"Мешок денег" следовательницы
Достаточно недвижимости имеет и жена Петрова – Анастасия. По декларации, ей принадлежат:
- Земельные участки на 1,579 и 1,214 тыс. кв.м. – с 2016 года, которые тогда досталась ей за 5,8 и 7,3 тыс. грн соответственно.
- Нежилое помещение на 2,6 кв.м за 57,2 тыс. грн – с 2023 года.
- Квартира в Киеве на 82,7 кв.м за 3,052 млн грн – с 2018 года.
Право собственности на нее Анастасия приобрела 27 декабря. Официальный курс доллара тогда составлял 27,26 грн, поэтому в них квартира стоила 111,98 тысяч. Что сейчас составляет 4,871 млн грн.
Автомобилей же у Анастасии два. Это:
- Mercedes-Benz A 180 2016 г.в. за более 1 млн грн, на котором она ездит с 2018 года.
- Mercedes-Benz GLE 300d 2024 г.в. за 4,193 млн грн.
Этим авто Анастасия обзавелась в ноябре 2024 года – менее чем через месяц после того, как Петров купил себе новую Toyota Highlander Hybrid 2024 г.в. за 2,592 млн грн.
Заработала же за прошлый год Петрова немало – сразу 5,263 млн грн. Из них 4,791 млн грн составили средства, подаренные некой Аллой Колесниковой.
Она известна как родственница Анастасии. Но откуда же у нее такие деньги?
По данным YouControl, Колесникова является одной из бенефициарок ООО "САТ'95". Этой компании уже более 30 лет и занимается она ресторанным бизнесом. Впрочем, насколько успешно, вопрос открытый – ведь, по данным аналитиков, это "юридическое лицо не подавало финансовую отчетность в фискальные органы и/или органы статистики в течение последних пяти лет".
Кроме того, у Колесниковой еще был "ФОП", занимавшийся строительством, однако в конце 2014-го он был закрыт. Поэтому, откуда у нее появилась возможность подарить родственнице почти 5 млн грн, сказать сложно.
Вместе с тем, в ГУ Нацполиции Киева Анастасия в прошлом году заработала 200,3 тыс. грн. В Объединенной штурмовой бригаде Нацполиции "Ярость" – 37,275 тыс. грн. Еще 224,113 тыс. грн были получены в качестве страховых выплат. А почти 11 тысяч – в качестве гарантийной суммы от "Автомобильного Дома УкрАвто Украина".
Наличными же Анастасия держит сразу 80 тыс. долларов.
Дочь депутата
Петровой же Анастасия Александровна была не всегда. Так, в прошлом году она подавала декларацию кандидата на инспектора (взвода, роты, батальона, полка) Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость", будучи Гельзиной (запомните эту фамилию). А до этого была Ковтун. То есть, вышла замуж – развелась – снова вышла замуж.
Фамилия же Ковтун – непростая. Дело в том, что некий Александр Ковтун, который, скорее всего, приходится Анастасии отцом, является депутатом Николаевского городского совета, который вот уже несколько лет не декларирует ничего значительного, кроме:
- квартиры в Николаеве на 43,4 кв.м., которая в 2020 году досталась ему за 340,4 кв.м;
- 6 тыс. долларов наличных денег.
Такой вот "бедный" депутат.
Скандальная квартира в Вене
Известной же на всю страну Анастасия стала летом 2025 года. Тогда же она "прославила" и Петрова.
"Один из заместителей председателя АРМА Петров указал сожительницу в декларации, но забыл отметить ее элитное имущество", – с такими заголовками вышли материалы. В них рассказывалось, что:
- Станислав Петров не задекларировал квартиру Анастасии Гельзиной в одной из самых престижных и дорогих локаций Вены – 19-м районе.
- Время от времени Анастасия сдает эту недвижимость в аренду.
К публикациям добавлялись соответствующие скрины, на которых Анастасия Гельзина летом 2022 года – то есть, уже после начала полномасштабной войны – на русском и с ошибками опубликовала объявление о сдаче в аренду недвижимости в Вене. Просила за это она 1,5 тыс. евро.
"Кроме того, как выяснилось, Петров публично не рассказывал и о том, что его гражданская жена неоднократно подавались на различные должности в правоохранительных органах", – говорилось в материале.
Сейчас же, напомним, Анастасия, по ее словам, является следователем Печерского райуправления ГУ МВД в Киеве. Во всяком случае, так она написала у себя в декларации. И если вбить ее номер в сервис Getcontact, среди различных записей вроде "Настя Бохо", "Настя Мерс" привлекают внимание "Ковтун Настя Следователь" и "Ком Ментовка". Достигла все-таки своего.
А когда "дело было сделано", Анастасия закрыла свои декларации. Скажем, последняя еще несколько дней назад была доступна по этой ссылке.
Формально, ничего противозаконного в этом нет. Ведь, рассказали ранее в NGL.media, "если, например, ваш муж, брат, сын или дочь служат в армии, а вы работаете судьей в мирном городе – вашу декларацию могут скрыть".
В то же время, подчеркивается: закрытие доступа к декларациям – не только начиная с 2022 года, но и всех, которые были поданы ранее – происходит не автоматически, а после соответствующего обращения руководителя органа власти. При этом, утверждается, проверка обоснованности оснований для удаления деклараций не проводится, поскольку НАПК "проверяет только соблюдение формальных требований".
Вместе с тем, сам теперь уже военнослужащий Петров свои декларации не скрыл. Что делает решение Анастасии максимально странным – ведь к какой такой чувствительной информации в таком случае следователь решила ограничить доступ общественности, если сам военный ничего не скрывает (или делает вид)?
Об этом мы также спросили у Петрова.
У которого, кстати, есть еще брат – Алексей. Ранее он был директором ГП "Спецтехноэкспорт". Уволили же его оттуда после коррупционного скандала – в октябре 2024 года в медиа появилась информация, что предприятие переплачивало десятки миллионов евро за вооружение, которое не поставляло вовремя.
Впрочем, увольняли Петрова долго. Информация об этом появилась в апреле, а еще в марте исполнительный директор Центра противодействия коррупции (ЦПК) Дарья Каленюк констатировала, что через полгода после скандала Петров все еще находился в должности.
Параллельно же она рассказала, что семья Петровых владеет элитным отелем в курортном Буковеле. А еще подчеркнула – для того, чтобы описать даже ключевое имущество, которым владеет семья Петровых, "нужен отдельный подробный материал".
Сам же Алексей Петров стал известен на всю страну еще когда работал в СБУ – в 2019 году. Тогда журналисты Вihus.info выяснили, что он во время службы приватизировал служебную 4-комнатную квартиру площадью более 170 квадратных метров в центре Киева.
Если же вам известны другие факты владения значительным количеством имущества или дорогие покупки украинских правоохранителей, пишите нам на почту [email protected].