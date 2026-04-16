'Россия не заслуживает какого-либо снятия санкций': Зеленский отреагировал на массированную атаку на Украину, унесшую 15 жизней. Фото

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный обстрел Украины. Глава государства заявил, что Россия не заслуживает какого-либо смягчения глобальной политики и снятия санкций.

Также он в очередной раз призвал партнеров помогать Украине средствами ПВО. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Россия делает ставку на войну

По словам Зеленского, в ответ на российский террор должна нужно защищать жизнь всеми силами и нужно давить ради мира тоже всеми силами.

"Я благодарен тем в мире, кто работает с нами и помогает Украине вовремя, полноценно и чувствуя, что каждое проявление поддержки действительно имеет значение для спасения людей. Благодарю Германию, Норвегию и Италию, с которыми мы уже достигли новых договоренностей о поддержке нашей ПВО. Работаем с Нидерландами по дополнительным поставками", – написал Зеленский.

Президент рассказал, что вечером 15 апреля и в течение ночи российские войска запустили почти 700 дронов, десятки баллистических и крылатых ракет. Большинство баллистики было направлено против Киева.

По состоянию на данный момент известно о 100 раненых из-за одной этой российской массированной атаки. Кроме того, погибли 15 человек, в том числе дети.

"Никакой нормализации такой России быть не может. Давление на Россию должно работать. И важно своевременно выполнять каждое обещание помощи для Украины. Есть много политических обязательств партнеров, которые уже были озвучены, но еще не реализованы. В том числе в формате Рамштайна и на двусторонней основе. Поручил командующему Воздушными силами связаться с теми партнерами, которые ранее давали обещания по ракетам для "петриотов" и других систем. Ожидаю доклада по результатам", – заявил президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ нанесли удары по Днепру. Враг направил на город дроны-камикадзе и баллистические ракеты, прозвучала серия взрывов.

Также Россия устроила очередную атаку на украинскую столицу. Враг запустил по Киеву баллистические ракеты, прозвучала серия взрывов. Погибли 5 человек, среди которых 12-летний мальчик. Еще 21 человек получил ранения.

