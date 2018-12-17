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День святой Варвары: что нельзя делать сегодня

2.8тЧитать материал на украинском

17 декабря православные христиане почитают память святой великомученицы Варвары Илиопольской. В народе праздник часто называют Варварины морозы.

Отметим, что мощи святой Варвары в VI веке привезли в Константинополь, а несколько веков спустя — в Киев. OBOZREVATEL рассказывает о том, что нельзя делать и какие приметы существуют в этот день.

День святой Варвары: что нельзя делать сегодня

Днепр Час

Приметы на Варварин день

Варвара ночи украла, дня притачала.

Трещит Варюха — береги нос и ухо!

Наша Варвара не любит ухи без навара.

Варвары заварят, а Сава поправит, а Микола гвоздем забьет, уже тогда и зима.

Как на Варвару украдешь и не попадешься, то весь год будешь воровать и не попадешься.

День святой Варвары: что нельзя делать сегодня

wikipedia.org

Что нельзя делать в этот день

В Варварин день запрещено заниматься домашними делами. Нельзя прясть, стирать, белить. Исключение делалось только для вязания и вышивания. Во время молитвы запрещено желать зло другим людям.

День святой Варвары: что нельзя делать сегодня

mifolog.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, 19 декабря в Украине будут отмечать День святого Николая. Еще при своей жизни этот святой стал символом милосердия и жертвенной любви. Этот праздник больше всего ждут дети, поскольку они получают подарки.

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минин евген
минин евген
"как на варвару украдешь и не попадешься..." - отличный религиозный праздник!
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