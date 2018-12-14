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День Святого Николая 2018: традиции и приметы праздника

9.7тЧитать материал на украинском

День святого Николая в Украине отмечают 19 декабря. Еще при своей жизни этот святой стал символом милосердия и жертвенной любви. Этот праздник больше всего ждут дети, поскольку они получают подарки.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать об истории, традициях и приметах праздника.

День Святого Николая 2018: традиции и приметы праздника

Вести

День Святого Николая 2018: история праздника

Святой Николай родился в 270-м году нашей эры в Патаре. Его родители, Феофан и Нона, были богатыми горожанами. Кроме того, они также были очень верующими и поэтому воспитывали в сыне любовь к Богу. Когда Святой Николай потерял мать и отца - он пожертвовал все свое наследство нуждающимся. Однажды он незаметно положил мешочек с золотом бедной девушке, у которой не было приданного. С того дня по городу пошел слух, что девушке помог ангел.

День Святого Николая 2018: традиции и приметы праздника

Шахтерский край

День Святого Николая 2018: что нельзя делать

Поскольку день святого Николая припадает на Рождественский пост в этот день нельзя есть мясо, яйца и другие продукты животного происхождения. В этот день не принято шить, стирать и заниматься ремонтом.

Также в день святого Николая нельзя давать взаймы: заемщик вместе с деньгами может вынести из дома удачу и везение.

День Святого Николая 2018: традиции и приметы праздника

abababooks.com.ua

День Святого Николая 2018: приметы

Если ветви деревья окутаны инеем, тогда стоит ждать много хлеба.

Если в этот день идет дождь, это означает, что хорошо уродят озимые.

День Святого Николая 2018: традиции и приметы праздника

ukr-space.com

Как ране писал OBOZREVATEL, 28 ноября начался Рождественский пост. Он закончится в ночь под Рождество 6 января, длится сорок дней и называется в Церковном уставе Четыредесятницей, так же, как и Великий пост. Также его часто называют Филипповым постом, потому что начинается он после 27 ноября — дня памяти святого апостола Филиппа.

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