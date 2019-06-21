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День Конституции 2019: сколько будет выходных

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В пятницу, 28 июня в Украине будут праздновать День Конституции. В честь этого праздника украинцы получат дополнительный выходной. Эта дата отмечается ежегодно в честь принятия Конституции Украины в 1996 году.

Отметим, что День Конституции Украины - единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции.

Конституция Украины

Конституция Украины

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27 июня рекомендовано сделать сокращенный рабочий день.

В 2019 году День Конституции приходится на пятницу, поэтому у украинцев будет три выходных подряд - 28, 29 и 30 июня.

День Конституции 2019: сколько будет выходных

wikipedia.org

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, когда и сколько будут отдыхать украинцы в 2019 году.

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Тема
День Конституции Украины
Место
Украина
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