День Конституции 2019: сколько будет выходных

В пятницу, 28 июня в Украине будут праздновать День Конституции. В честь этого праздника украинцы получат дополнительный выходной. Эта дата отмечается ежегодно в честь принятия Конституции Украины в 1996 году.
Отметим, что День Конституции Украины - единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции.
Конституция Украины
Телеканал 24
27 июня рекомендовано сделать сокращенный рабочий день.
В 2019 году День Конституции приходится на пятницу, поэтому у украинцев будет три выходных подряд - 28, 29 и 30 июня.
wikipedia.org
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, когда и сколько будут отдыхать украинцы в 2019 году.
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