День Конституції 2019: скільки буде вихідних

У п'ятницю, 28 червня в Україні святкуватимуть День Конституції. На честь цього свята українці отримають додатковий вихідний. Ця дата відзначається щороку в честь прийняття Конституції України в 1996 році.

Зазначимо, що День Конституції України — єдине державне свято, закріплене у самій Конституції.

Конституція України Телеканал 24

27 червня рекомендовано зробити скорочений робочий день.

У 2019 році День Конституції припадає на п'ятницю, тому українці матимуть три вихідних поспіль — 28, 29 і 30 червня.

wikipedia.org

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, коли і скільки відпочиватимуть українці у 2019 році.

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