Чем кормят школьников в Киеве: чиновник раскрыл детали

В школах Киева для детей ввели "единое меню по международным стандартам". Несмотря на это, в разных школах обеды могут кардинально отличаться по качеству.

Об этом в эфире ObozTV рассказал руководитель киевской Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

"Есть примеры по Киеву, когда по почти одинаковому меню школы готовят очень по-разному. В Печерском районе в некоторых школах готовят очень вкусные обеды, в Дарницком районе из тех же ингредиентов, по тому же меню готовят невкусно и неприятно", - отметил чиновник.

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По словам Рубана, на сегодняшний день цена школьных обедов колеблется от 9 до 25 гривен, причем "в некоторых школах есть очень вкусные обеды, которые очень красиво выглядят". Также он подчеркнул, что типичное двухнедельное меню "полностью отвечает международным стандартам".

Руководитель киевской Госпродпотребслужбы признал и наличие проблем с питанием школьников.

"На сегодняшний день поставлен жесткий контроль за пищеблоками Киева… Первая проблема на сегодняшний день - фальсификация продуктов питания и поставка некачественных продуктов. Мы обнаруживаем фальсифицированные продукты - мясо, молоко, масло", - рассказал он.

Рубан привел в пример последние случаи нарушений.

"Среди последних зарегистрированных случаев за прошлый год - поставки фальсифицированного сливочного масла - спрэда с растительными жирами… Что касается технологического режима – регистрируем нарушения технологии хранения и приготовления продуктов", - добавил он.

По словам чиновника, на сегодняшний день в вопросе питания школьников самый проблемный район столицы – Дарницкий.

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