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Анекдоты дня: лучшие шутки за 16 августа

21.7тЧитать новость на украинском

Рабочая неделя близится к завершению, а на календаре все еще лето. И для многих из нас этого уже достаточно для хорошего настроения.

А если нет, то CityOboz предлагает подборку лучших шуток дня.

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Новости
Анекдоты дня: самые смешные приколы за 14 августа

***

Алиса случайно заглянула в зазеркалье и обнаружила там заначку мужа.

***

- Дорогая, твой борщ стал еще вкуснее! Что ты с ним сделала?

- Сварила.

***

Как же веселит словосочетание "согласованный митинг":

- Уважаемый правитель, можно мы тут соберемся и немножко тобой повозмущаемся?

- Ну ладно, только немножко.

***

Жить вдвоем - значит вместе решать проблемы, которых не возникло бы, если бы вы не начали жить вдвоем.

***

Ранее CityOboz рассказывал самые смешные анекдоты за 15 августа.

Читайте все новости по теме "Анекдоты" на OBOZREVATEL.

Тема
Анекдоты
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