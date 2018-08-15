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Анекдоты дня: лучшие приколы за 15 августа

14.9тЧитать новость на украинском

Говорят, если есть жизнь – то есть и повод для шутки. И в этом сложно усомниться, ведь каждый из нас не раз смеялся над абсолютно будничными ситуациями.

CityOboz подготовил подборку лучших приколов за 15 августа, чтобы поводов улыбнуться сегодня было еще больше.

facebook.com/babaandkit

facebook.com/babaandkit

facebook.com/konivjab

facebook.com/konivjab

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Ранее CityOboz рассказывал лучшие анекдоты за 14 августа.

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Тема
Анекдоты
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