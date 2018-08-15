Анекдоты дня: лучшие приколы за 15 августа

Говорят, если есть жизнь – то есть и повод для шутки. И в этом сложно усомниться, ведь каждый из нас не раз смеялся над абсолютно будничными ситуациями.

CityOboz подготовил подборку лучших приколов за 15 августа, чтобы поводов улыбнуться сегодня было еще больше.

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facebook.com/babaandkit

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facebook.com/konivjab

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Чтобы расстаться со своей девушкой, байкеру достаточно резко нажать на газ.

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Ученые доказали, что попугаи, живущие у пьющих людей, отлично разбираются в политике и спорте.

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Автомобиль отличается от общественного транспорта тем, что ты сам выбираешь дорогу, на которой стоять в пробке.

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Нарисовал себе усы и пришел на работу. Женщины с нарисованными бровями сказали, что я дурак.

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Ранее CityOboz рассказывал лучшие анекдоты за 14 августа.