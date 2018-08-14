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Анекдоты дня: самые смешные приколы за 14 августа

19тЧитать новость на украинском

Небольшой заряд хорошего настроения лишним не бывает никогда, особенно в разгар рабочей недели.

CityOboz предлагает немного отвлечься и насладиться лучшими шутками дня.

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Анекдоты дня: самые смешные приколы за 6 августа

***

Если девушка в твоем присутствии ведет себя как дура - значит, она в тебя влюблена. Или дура.

***

Основная роль мизинца на ноге - убедиться, что вся мебель в доме на месте.

***

Настоящая любовь - это когда помыл кота, а он все равно к тебе пришел.

***

- С днем рождения, долгих лет! Оставайся всегда таким же, какой ты сейчас!

- Ты меня сейчас практически проклял...

Ранее CityOboz рассказывал о смешных поисковых запросах.

Читайте все новости по теме "Анекдоты" на OBOZREVATEL.

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Анекдоты
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