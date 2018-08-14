Анекдоты дня: самые смешные приколы за 14 августа

Небольшой заряд хорошего настроения лишним не бывает никогда, особенно в разгар рабочей недели.

CityOboz предлагает немного отвлечься и насладиться лучшими шутками дня.

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facebook.com/onpmrestored

facebook.com/onpmrestored

facebook.com/onpmrestored

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Если девушка в твоем присутствии ведет себя как дура - значит, она в тебя влюблена. Или дура.

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Основная роль мизинца на ноге - убедиться, что вся мебель в доме на месте.

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Настоящая любовь - это когда помыл кота, а он все равно к тебе пришел.

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- С днем рождения, долгих лет! Оставайся всегда таким же, какой ты сейчас!

- Ты меня сейчас практически проклял...

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