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Анекдоти дня: кращі жарти за 16 серпня

21.2тЧитати новину російською

Робочий тиждень наближається до завершення, а на календарі все ще літо. І для багатьох з нас цього вже достатньо для гарного настрою.

А якщо ні, то CityOboz пропонує добірку кращих жартів дня.

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Новини
Анекдоти дня: найсмішніші приколи за 14 серпня

***

Аліса випадково заглянула в задзеркалля і знайшла там заначку чоловіка.

***

- Люба, твій борщ став ще смачнішим! Що ти з ним зробила?

- Зварила.

***

Як же смішить словосполучення "узгоджений мітинг":

- Шановний правителю, можна ми тут зберемося і трошки пообурюємося?

- Ну добре, тільки трошки.

***

Жити вдвох - значить разом вирішувати проблеми, які б не виникли, якби ви не почали жити вдвох.

***

Раніше CityOboz розповідав найсмішніші анекдоти за 15 серпня.

Читайте всі новини по темі "Анекдоти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анекдоти
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