Анекдоти дня: кращі жарти за 16 серпня

Робочий тиждень наближається до завершення, а на календарі все ще літо. І для багатьох з нас цього вже достатньо для гарного настрою.
А якщо ні, то CityOboz пропонує добірку кращих жартів дня.
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Аліса випадково заглянула в задзеркалля і знайшла там заначку чоловіка.
***
- Люба, твій борщ став ще смачнішим! Що ти з ним зробила?
- Зварила.
***
Як же смішить словосполучення "узгоджений мітинг":
- Шановний правителю, можна ми тут зберемося і трошки пообурюємося?
- Ну добре, тільки трошки.
***
Жити вдвох - значить разом вирішувати проблеми, які б не виникли, якби ви не почали жити вдвох.
***
Раніше CityOboz розповідав найсмішніші анекдоти за 15 серпня.
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