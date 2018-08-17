Анекдоты дня: лучшие приколы за 17 августа

Пятница подходит к концу, а это значит, что впереди два прекрасных летних выходных дня.

И какими бы ни были ваши планы на это время, выполнять их лучше в хорошем настроении. Поэтому CityOboz предлагает посмеяться над лучшими шутками за 17 августа.

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Социологические опросы показали, что наиболее популярным местом отдыха была и остается Кроватия.

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Настоящий отпуск — это когда ты покупаешь шорты, купальник и панамку, а не новые обои, плитку и ламинат.

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"Жаворонки" прекрасно работают по утрам. "Совы" — по вечерам. И только "дятлы" могут самозабвенно и успешно трудиться с утра до вечера.

Ранее CityOboz рассказывал самые смешные анекдоты за 16 августа.