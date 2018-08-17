Анекдоти дня: кращі приколи за 17 серпня

П'ятниця добігає кінця, а це означає, що попереду два прекрасних літніх вихідних дня.

І якими б не були ваші плани на цей час, виконувати їх краще в гарному настрої. Тому CityOboz пропонує посміятися над кращими жартами за 17 серпня.

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facebook.com/Доктор-Сарказм

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Соціологічні опитування показали, що найбільш популярним місцем відпочинку була і залишається Кроватія.

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Справжня відпустка - це коли ти купуєш шорти, купальник і панамку, а не нові шпалери, плитку і ламінат.

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"Жайворонки" прекрасно працюють зранку. "Сови" - ввечері. І тільки "дятли" можуть самовіддано і успішно працювати з самого ранку і до вечора.

Раніше CityOboz розповідав найсмішніші анекдоти за 16 серпня.