24 июля 2018: какой сегодня праздник

24 июля отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.
Именины Кристины, Аркадия, Елены и Ольги, День Симона Боливара, документально зафиксировано падение на Землю метеорита, изобретен растворимый кофе, - OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.
Именины 24 июля
Кристина, Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга, Константин
День Симона Боливара - Освободителя в Эквадоре
Под предводительством Симона Боливара повстанцы разгромили испанские войска в Новой Гренаде - нынешней Колумбии и в Венесуэле. Освободителем (El Libertador) он был провозглашён Национальным конгрессом Венесуэлы в 1813 году.
Боливар хотел объединить всю Южную Америку и создать Южноамериканские Соединенные Штаты. В этот день люди выходят на набережную, где установлен памятник освободителям, чтобы погулять, развлечься, послушать музыку.
Также 24 июля
1790 - во Франции впервые в истории документально зафиксировано падение на Землю метеорита.
1911 - американский археолог Хайрем Бингхэм открыл в Перу "потерянный город" Империи Инков Мачу-Пикчу, который служил то ли убежищем для последнего императора, то ли укрытием для "дочерей Солнца" от конкистадоров.
1938 - изобретен растворимый кофе.
1981 - в Италии запрещена деятельность всех масонских лож и тайных обществ.
1964 - скончался Максим Рыльский, украинский поэт.
Родились 24 июля
1897 - Амелия Эрхарт американская писательница и летчица, первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан.
1979 - Роуз Бирн, австралийская актриса.
Как ранее писал CityOboz, украинский ВУЗ попал в число лучших в мире.