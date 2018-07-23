24 июля 2018: какой сегодня праздник

24 июля отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.

Именины Кристины, Аркадия, Елены и Ольги, День Симона Боливара, документально зафиксировано падение на Землю метеорита, изобретен растворимый кофе, - OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.

Именины 24 июля

Кристина, Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга, Константин

День Симона Боливара - Освободителя в Эквадоре

Под предводительством Симона Боливара повстанцы разгромили испанские войска в Новой Гренаде - нынешней Колумбии и в Венесуэле. Освободителем (El Libertador) он был провозглашён Национальным конгрессом Венесуэлы в 1813 году.

Боливар хотел объединить всю Южную Америку и создать Южноамериканские Соединенные Штаты. В этот день люди выходят на набережную, где установлен памятник освободителям, чтобы погулять, развлечься, послушать музыку.

Также 24 июля

1790 - во Франции впервые в истории документально зафиксировано падение на Землю метеорита.

1911 - американский археолог Хайрем Бингхэм открыл в Перу "потерянный город" Империи Инков Мачу-Пикчу, который служил то ли убежищем для последнего императора, то ли укрытием для "дочерей Солнца" от конкистадоров.

1938 - изобретен растворимый кофе.

1981 - в Италии запрещена деятельность всех масонских лож и тайных обществ.

1964 - скончался Максим Рыльский, украинский поэт.

Родились 24 июля

1897 - Амелия Эрхарт американская писательница и летчица, первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан.

1979 - Роуз Бирн, австралийская актриса.

Как ранее писал CityOboz, украинский ВУЗ попал в число лучших в мире.