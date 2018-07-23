Рядом с российским: украинский ВУЗ попал в число лучших в мире

Харьковский национальный университет им. Каразина попал в мировой рейтинг лучших учебных заведений. Он занял места с 401 по 410.

В основе рейтинга отзывы студентов и преподавателей. Полный список опубликовали на сайте The QS World University Rankings.

Кроме того, в список вошли Киевский национальный университет им. Шевченко (411 – 420).

Национальный технический университет "Киевский политехнический институт им. Сикорского" - (501 – 550 место).

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (701-750).

Донецкий национальный университет им. Стуса (801 – 1000).

Сумской государственный университет (801 – 1000).

Лидируют в рейтинге Масачусетский технологический университет, Стенфордский университет, Гарвард, Калифорнийский технологический университет и Кэмбридж.

Как ранее писал CityOboz, опубликован рейтинг лучших вузов Украины.