Музыкальное лето: топ-10 концертов июня в Украине

Лето — самое крутое время в году. И дело не только в том, что лишь в эти три жарких месяца гардероб может состоять из футболки, кепки и шорт. Лето — это пора фестивалей и опен-эйров, каждый из которых становится не просто очередным концертом, а и крутым музыкальным приключением.

Найти свое можно в подборке лучших концертов июня от CityOboz и Karabas.com.

1 июня

Иван Дорн, Secret Place

Cтоимость билетов: 650-2799 грн

Иван Дорн наконец-то решился выйти из подполья и презентовать свой прошлогодний альбом OTD украинским поклонникам. Происходить это будет в секретном месте, координаты которого певец и его команда, по всей видимости, анонсируют накануне самого выступления.

"Оставляйте свои контактные данные и мы сообщим вам о месте концерта" — обещают билетные операторы, и мы им, конечно, верим и ждем.

6 июня

Deep Purple, Дворец спорта

Стоимость билетов: 1100-4500 грн

Последний шанс услышать, как звучат легендарные песни живьем. Отправившись в тур в этом году, Deep Purple и обрадовали, и огорчили своих поклонников. Обрадовали, потому что именно во время The Long Goodbye Tour услышать группу можно будет в оригинальном "золотом составе" Mark VIII. А огорчили потому, что, как становится понятно из названия тура, эти концерты вполне вероятно станут последними в истории Deep Purple.

Во время киевского выступления музыканты представят двадцатый студийный альбом InFinite и вспомнят главные песни за время своей 50-летней карьеры в музыке.

8 июня

"Вагоновожатые", Зеленый театр

Стоимость билетов: 499-1099 грн

Любимая группа киевской интеллигенции готовится сыграть отчетный концерт. Обычно выступления "Вагоновожатых" происходят весной, но в этом году музыканты решили изменить сложившейся традиции и перенесли привычный "весенний концерт" на июнь. Зато за время "молчания" они успели подготовить новые песни, которые и станут отличным подарком всем тем, кто придет теплым июньским вечером на концерт в Зеленый театр.

9 июня

Оркестр "Ляпис 98", Оранжерея ВДНГ

Стоимость билетов: 300 грн

Если вы еще не успели побывать на концерте "Ляпис 98" и вспомнить все хиты молодости, то в июне у вас будет такой шанс. В рамках своего нового проекта Сергей Михалок исполнит все песни, которые когда-то прославили "Ляпис Трубецкой". "Сочи", "В платье белом", "Евпатория", "Ау" — этот вечер вполне может стать своеобразным вечером ностальгии для всех, у кого когда-то была аудиокассета "Ты кинула". Отдельно стоит упомянуть, что происходить концерт будет в потрясающе красивой оранжерее на ВДНГ.

9 июня

СБПЧ, Зеленый театр

Стоимость билетов: 499-1099 грн

"Этот концерт нужен, чтобы танцевал Киев!" — так написали про грядущее выступление на своей странице в Facebook сами СБПЧ. И действительно, танцы на их концертах — привычное дело.

Фронтмен группы Кирилл Иванов знает, как организовать на танцполе вечеринку, и делает это в Киеве с завидной регулярностью. Ходят слухи, что тот, кто хотя бы однажды побывал на выступлении "Самого Большого Простого Числа", уже не перестает любить их музыку.

Как поет Кирилл в песне "Молодость простит" (из альбома, который, к слову, и собирается презентовать в Киеве): "Ты попал под наш бит. Ранен? Да нет, ты убит, бит, бит, бит".

13 июня

Franz Ferdinand, Арт-завод "Платформа"

Стоимость билетов: 1190-2490 грн

Take Me Out! — если в момент, когда вы слышите эту фразу, в вашей голове непроизвольно проносятся драйвовые гитарные рифы, черно-белые графические изображения и какие-то приятные воспоминания из далекой юности — этот концерт вам пропускать нельзя.

Спустя годы горячей ротации клипов в эфире главных музыкальных телеканалов страны и песен практически на всех радиостанциях Украины, Franz Ferdinand наконец-то приедут в Киев.

Своим украинским поклонникам группа везет новый альбом "Always Ascending" и главные хиты юности: "Take Me Out!", "Always Ascending", "Ulysses" и другие песни, ставшие знаковыми в начале 2000-х.

14 июня

"Друга Ріка", Зеленый театр

Стоимость билетов: 350-690 грн

Этой весной группа "Друга Ріка" провезла свой "Секрет" практически по всем городам Украины. Финальной точкой на карте для музыкантов станет Киев — презентовать пластинку в столице музыканты решили на открытой площадке, в одной из самых атмосферных локаций города — Зеленом театре.

Как признается Валерий Харчишин: "Секрет" — едва ли не главная пластинка группы, к которой рокеры шли много лет. Альбом получился целостным, очень личным и запоминающимся. Про "Секрет" уже много рассказывали в украинских СМИ, да и сами музыканты даже посвятили ему ряд видеороликов с комментариями, которые были опубликованы на их сайте и в facebook. Но, как говорится, лучше один раз услышать, чем…

15 июня

Black Rebel Motorcycle Club, Bel Etaje

Cтоимость: 1249 грн

Еще одни музыканты, концерта которых в Киеве ждут уже очень давно. В 2005 году британцы уже бывали в украинской столице, где сняли тогда клип на один из своих хитов "Is not No Easy Way", а вот об их выступлении здесь украинским меломанам оставалось только мечтать.

Но, как известно, — если очень сильно чего-то ждешь, рано или поздно мечта обязательно сбывается. Этим летом Black Rebel Motorcycle Club не просто сыграют для Киева, но и презентуют ему свой новый альбом "Wild Creatures".

Конечно же, дополнив выступление проверенными и любимыми фанами "Beat The Devil’s Tattoo", "Spread Your Love, Berlin", "Love Burns", "Shuffle Your Feet" и "Whatever Happened to My Rock ‘N Roll".

15-16 июня

"Белые Ночи", Арт-завод "Платформа"

Стоимость: 450-650 грн

Вот уже несколько лет подряд лето в столице начинается тогда, когда в Киев приходят "Белые Ночи". Вкусные коктейли, ванны с метафаном, оригинальные фотозоны, музыкальная сцена. Что еще нужно для того, чтобы не спать две ночи подряд?

В этом году за музыкальную составляющую вечеринки отвечают: Digitalism, Cepasa, Cape Cod, Terry Raze, Musson, Salat Party Showcase и участники лейбла Ивана Дорна Masterskaya.

21-24 июня

BeLive, НСК "Олимпийский"

Стоимость: 1350-1650 грн

Если вам показалось, что фестивалей в Киеве становится слишком много, не переживайте — вам показалось. Этим летом мы будем встречать еще один!

BeLive объединит в себе множество разнообразных направлений: кино, музыку,стендап, блогинг, арт, стрит спорт, детские развлечения, уличную еду и другое.

Для музыкального направления отведены три сцены, каждая из которых будет закрывать свое направление, мы-то с вами знаем, на кого все пойдут.

Первым хедлайнером фестиваля станет знаменитый британский джаз-фанк обладатель Grammy – Jamiroquai, а вторым — любимчики украинской публики The Hurts. Меломаны еще наверняка не пропустят Everything Everything.

В остальном же, каждый день фестиваля будет посвящен определенному направлению: хип-хопу, инди и поп-музыке. Из украинских исполнителей на BeLive

можно будет услышать "Счастливые Люди", Alina Pash, LAYAH, "Агонь", LATEXFAUNA и других.

