Музичне літо: топ-10 концертів червня в Україні

Літо - найкрутіша пора року. І справа не тільки в тому, що лише в ці три жарких місяці гардероб може складатися з футболки, кепки і шортів. Літо - це час фестивалів і опен-ейрів, кожен з яких стає не просто черговим концертом, а й крутою музичною пригодою.

Знайти своє можна в добірці кращих концертів червня від CityOboz та Karabas.com

pexels.com

1 червня

Іван Дорн, Secret Place

Вартість квитків: 650-2799 грн

Іван Дорн нарешті зважився вийти з підпілля і презентувати свій минулорічний альбом OTD українським шанувальникам. Відбуватиметься це в секретному місці, координати якого співак і його команда, як видно, анонсують напередодні самого виступу.

"Залишайте свої контактні дані і ми повідомимо вам про місце концерту" - обіцяють квиткові оператори, і ми їм, звичайно, віримо і чекаємо.

6 червня

Deep Purple, Палац спорту

Вартість квитків: 1100-4500 грн

Останній шанс почути, як звучать легендарні пісні живцем. Відправившись в тур в цьому році, Deep Purple і обрадували, і засмутили своїх шанувальників. Обрадували, бо саме під час The Long Goodbye Tour почути групу можна буде в оригінальному "золотому складі" Mark VIII. А засмутили тому, що, як стає зрозуміло з назви туру, ці концерти цілком ймовірно стануть останніми в історії Deep Purple.

Під час київського виступу музиканти представлять двадцятий студійний альбом InFinite і згадають головні пісні за час своєї 50-річної кар'єри в музиці.

8 червня

"Вагоновожаті", Зелений театр

Вартість квитків: 499-1099 грн

Улюблена група київської інтелігенції готується зіграти звітний концерт. Зазвичай виступу "вагоноводів" відбуваються навесні, але цього року музиканти вирішили змінити традицію і перенесли звичний "весняний концерт" на червень. Зате за час "мовчання" вони встигли підготувати нові пісні, які і стануть чудовим подарунком усім тим, хто прийде теплим червневим вечером на концерт у Зелений театр.

9 червня

Оркестр "Ляпіс 98",Оранжерея ВДНГ

Вартість квитків: 300 грн

Якщо ви ще не встигли побувати на концерті "Ляпіс 98" і згадати все хіти молодості, то в червні у вас буде такий шанс. В рамках свого нового проекту Сергій Міхалок виконає всі пісні, які колись прославили "Ляпис Трубецкой". "Сочи", "В платье белом", "Евпатория", "Ау"- цей вечір цілком може стати своєрідним вечором ностальгії для всіх, у кого колись була аудіокасета "Ти кинула". Окремо варто згадати, що відбуватиметься концерт у приголомшливо красивій оранжереї на ВДНГ.

9 червня

СБПЧ, Зелений театр

Вартість квитків: 499-1099 грн

"Цей концерт потрібен, щоб танцював Київ!" - так написали про майбутній виступ на своїй сторінці в Facebook самі СБПЧ. І дійсно, танці на їх концертах - звична справа.

Фронтмен групи Кирило Іванов знає, як організувати на танцполі вечірку, і робить це в Києві з завидною регулярністю. Ходять чутки, що той, хто хоча б раз побував на виступі "Самого Большого Простого Числа", вже не перестає любити їх музику.

Як співає Кирило в пісні "Молодість простить" (з альбому, який, до слова, і збирається презентувати в Києві): "Ти потрапив під наш біт. Поранений? Та ні, ти убитий, біт, біт, біт".

13 червня

Franz Ferdinand, Арт-завод "Платформа"

Вартість квитків: 1190-2490 грн

Take Me Out! - якщо в момент, коли ви чуєте цю фразу, у вашій голові мимоволі проносяться драйвові гітарні рифи, чорно-білі графічні зображення і якісь приємні спогади з далекої юності - цей концерт вам пропускати не можна.

Через роки гарячої ротації кліпів у ефірі головних музичних телеканалів країни і пісень практично на всіх радіостанціях України, Franz Ferdinand нарешті приїдуть до Києва.

Своїм українським шанувальникам група везе новий альбом "Always Ascending" і головні хіти юності: "Take Me Out!", "Always Ascending", "Ulysses" і інші пісні, що стали знаковими на початку 2000-х.

14 червня

"Друга Ріка", Зелений театр

Вартість квитків: 350-690 грн

Цієї весни група "Друга Ріка" провезла свій "Секрет" практично по всіх містах України. Фінальною крапкою на карті для музикантів стане Київ - презентувати платівку в столиці музиканти вирішили на відкритому майданчику, в одній з найбільш атмосферних локацій міста - Зеленому театрі.

Як зізнається Валерій Харчишин, "Секрет" - чи не головна платівка групи, до якої рокери йшли багато років. Альбом вийшов цілісним, дуже особистим і таким, що запам'ятовується. Про "Секрет" вже багато розповідали в українських ЗМІ, та й самі музиканти навіть присвятили йому ряд відеороликів з коментарями, які були опубліковані на їхньому сайті і в Facebook. Але, як то кажуть, краще один раз почути, ніж...

15 червня

Black Rebel Motorcycle Club, Bel Etaje

Вартість: 1249 грн

Ще одні музиканти, концерту яких в Києві чекають вже дуже давно. У 2005 році британці вже бували в українській столиці, де зняли кліп на один зі своїх хітів "Is not No Easy Way", а ось про їхній виступ тут українським меломанам залишалося тільки мріяти.

Але, як відомо, - якщо дуже сильно чогось чекаєш, рано чи пізно мрія обов'язково збувається. Цього літа Black Rebel Motorcycle Club не просто зіграють для Києва, а й презентують йому свій новий альбом "Wild Creatures".

Звичайно ж, доповнивши виступ перевіреними і улюбленими фанами "Beat The Devil's Tattoo", "Spread Your Love, Berlin", "Love Burns", "Shuffle Your Feet" і "Whatever Happened to My Rock 'N Roll".

15-16 червня

"Білі Ночі", Арт-завод "Платформа"

Вартість: 450-650 грн

Ось уже кілька років поспіль літо в столиці починається тоді, коли до Києва приходять "Білі Ночі". Смачні коктейлі, ванни з метафаном, оригінальні фотозони, музична сцена. Що ще потрібно для того, щоб не спати дві ночі поспіль?

В цьому році за музичну складову вечірки відповідають Digitalism, Cepasa, Cape Cod, Terry Raze, Musson, Salat Party Showcase та учасники лейблу Івана Дорна Masterskaya.

21-24 червня

BeLive, НСК "Олімпійський"

Вартість: 1350-1650 грн

Якщо вам здалося, що фестивалів в Києві стає забагато, не переживайте - вам здалося. Цього літа ми зустрічатимемо ще один!

BeLive об'єднає в собі безліч різноманітних напрямків: кіно, музику, стендап, блогінг, арт, стріт спорт, дитячі розваги, вуличну їжу та інше.

Для музичного напрямку відведені три сцени, кожна з яких буде закривати свій напрямок, ми-то з вами знаємо, на кого все підуть.

Першим хедлайнером фестивалю стане знаменитий британський джаз-фанк володар Grammy - Jamiroquai, а другим - улюбленці української публіки The Hurts. Меломани ще напевно не пропустять Everything Everything.

В іншому ж, кожен день фестивалю буде присвячений певному напрямку: хіп-хопу, інді і поп-музиці. З українських виконавців на BeLive можна буде почути: "Щасливі Люди", Alina Pash, LAYAH, "Агонь", LATEXFAUNA та інших.

Раніше OBOZREVATEL склав топ-10 літніх фестивалів в Європі .