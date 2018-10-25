Друг бесплатно: 4 котика Днепра, которые ищут дом

"Не покупай – возьми в приюте!" – девиз волонтеров из днепровской организации "Верность". OBOZREVATEL полностью согласен с такой постановкой вопроса и теперь на постоянной основе предлагает своим читателям обзавестись верным другом совершенно бесплатно.

В нашей подборке – четыре кота и кошки из Днепра, которым нужен дом прямо здесь и сейчас.

Все животные стерилизованы и готовы к переезду.

Игривая Эля

Кошка Эля

Эле 1,5 года, стерилизована. Если вы всегда хотели знать, для кого придуманы все эти игрушки для кошек, на которые мы тратим целое состояние, познакомьтесь - Эля. Она будет играть день и ночь (шутка) всем, что вы ей принесете из магазина. При этом Эля не будет делать вам одолжение, ее восторг от 77-й розовой мышки будет совершенно искренним. У вас много мышек и клубков, но нет кошки?

Звоните по телефону 066 180 83 66 Лена.

Моня - белый котик, черный хвостик

Кот Моня

11 месяцев, кастрирован. Когда раздавали хвосты, Моня оказался в самом конце очереди, и белого хвоста ему не хватило. Уж очень хотелось котику быть как все, хоть с каким-нибудь, но кошачьим хвостом. Так он стал обладателем пусть и черного, но роскошного атрибута. А мы считаем так: не хвост красит кота, а кот - хвоста, то есть хвост.

Если согласны с нами, звоните по телефону 050 761 62 97 Елене.

Серьезный Марсель

Кот Марсель

5 месяцев. Яркий представитель породы "классический усатый", Марсель - кот серьезный. Поэтому всякие ваши сюси-пуси - это как раз то, что ему нужно. Хотите лезть к нему с нежностями - лезьте обязательно! Не привыкли баловать животных вкусняшками - привыкайте! Всегда мечтали о рыжей пушистой кошке? Удивите всех - возьмите серого короткошерстного Марселя!

Звоните по телефону 098 241 89 13 Наталье.

Приземленный Потап

2-3 года, кастрирован. Животные редко задумываются о смысле жизни, вот и Потап тоже. Вкусно поесть, сладко поспать, погреться на коленях хозяина - по мнению Потапа и философа Эпикура, таковы жизненные ориентиры всякого благоразумного кота. Классический вопрос “быть или не быть?” для Потапа дело решенное. Конечно, быть, жить, спать, есть, пить, мурчать!

Если вы разделяете гедонистские взгляды кота, звоните по телефону 050 583 53 55 Наталье.

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