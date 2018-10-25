Друг безкоштовно: 4 котика Дніпра, які шукають дім

"Не купуй — візьми в притулку!" — девіз волонтерів з дніпровської організації "Вірність". OBOZREVATEL цілком згоден із такою постановкою питання, і вже традиційно пропонує своїм читачам завести вірного друга зовсім безкоштовно.

У нашій добірці — чотири кота та кішки з Дніпра, яким потрібен дім тут і зараз.

Усі тварини стерилізовані й готові до переїзду.

Грайлива Еля

кішка Еля

1,5 року, стерилізована. Якщо ви завжди хотіли знати, для кого придумані всі ці іграшки для кішок, на які ми витрачаємо цілий статок, познайомтеся - Еля. Вона буде грати день і ніч (жарт) всім, що ви їй принесете з магазину. При цьому Еля не робитиме вам послугу, її захват від 77-ї рожевої мишки буде абсолютно щирим. У вас багато мишок і клубків, але немає кішки?

Телефонуйте за телефоном 066 180 83 66 Лена.

Моня - білий котик, чорний хвостик

Кот Моня

11 місяців, кастрований. Коли роздавали хвости, Моня виявився в самому кінці черги, і білого хвоста йому не вистачило. Вже дуже хотілося котику бути як всі, хоч з яким-небудь, але котячим хвостом. Так він став володарем нехай і чорного, але розкішного атрибута. А ми вважаємо так: не хвіст прикрашає кота, а кіт - хвоста, тобто хвіст.

Якщо згодні з нами, телефонуйте за номером 050 761 62 97 Олені.

Серйозний Марсель

Кот Марсель

5 місяців. Яскравий представник породи "класичний вусатий", Марсель - кіт серйозний. Тому усілякі ваші сюсі-пусі - це саме те, що йому потрібно. Хочете лізти до нього з ніжністю - лізьте обов'язково! Не звикли балувати тварин вкусняшками - звикайте! Завжди мріяли про руду пухнасту кішку? Здивуйте всіх - візьміть сірого короткошерстного Марселя!

Телефонуйте за номером 098 241 89 13 Наталі.

Приземлений Потап

2-3 роки, кастрований. Тварини рідко замислюються про сенс життя, ось і Потап теж. Смачно поїсти, солодко поспати, погрітися на колінах господаря - на думку Потапа і філософа Епікура, такими є життєві орієнтири розсудливого кота. Класичне питання "бути чи не бути?" для Потапа справа вирішена. Звичайно, бути, жити, спати, їсти, пити, мурчати!

Якщо ви поділяєте гедоністські погляди кота, телефонуйте за телефоном 050 583 53 55 Наталі.

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