День Киева: как изменилась столица Украины за 100 лет

В воскресенье, 26 мая 2019 года, Киеву исполнилось 1537 лет. Украинская столица за последние 100 лет постоянно менялась – строились новые улицы.

Многие здания прошлого века были снесены, а на их месте построены новые. OBOZREVATEL предлагает узнать читателю, как выглядел Киев век назад и сейчас.

Киев pixabay

Многие улицы в нынешнее время сильно отличаются от тех, что были еще до Второй мировой войны. Хотя, например, Крещатик, несмотря на то, что там появились другие здания, сохранил привычные очертания.

Крещатик

Арсенальная площадь

Европейская площадь

Александровский костел

Крещатик

Подол

Как менялся Крещатик с 19 века

Как сообщал OBOZREVATEL, для жителей Киева ко Дню города устроили масштабную программу развлечений. В разных уголках столицы организовали концерты и уличные фестивали.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!