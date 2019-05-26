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День Киева: как изменилась столица Украины за 100 лет

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В воскресенье, 26 мая 2019 года, Киеву исполнилось 1537 лет. Украинская столица за последние 100 лет постоянно менялась – строились новые улицы.

Многие здания прошлого века были снесены, а на их месте построены новые. OBOZREVATEL предлагает узнать читателю, как выглядел Киев век назад и сейчас.

Киев

Киев

pixabay

Многие улицы в нынешнее время сильно отличаются от тех, что были еще до Второй мировой войны. Хотя, например, Крещатик, несмотря на то, что там появились другие здания, сохранил привычные очертания.

Крещатик

Крещатик

Арсенальная площадь

Арсенальная площадь

Европейская площадь

Европейская площадь

Александровский костел

Александровский костел

Крещатик

Крещатик

Подол

Подол

Как менялся Крещатик с 19 века

День Киева: как изменилась столица Украины за 100 лет
День Киева: как изменилась столица Украины за 100 лет
День Киева: как изменилась столица Украины за 100 лет
День Киева: как изменилась столица Украины за 100 лет
День Киева: как изменилась столица Украины за 100 лет
День Киева: как изменилась столица Украины за 100 лет

Как сообщал OBOZREVATEL, для жителей Киева ко Дню города устроили масштабную программу развлечений. В разных уголках столицы организовали концерты и уличные фестивали.

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Читайте все новости по теме "День Киева" на OBOZREVATEL.

Тема
День Киева
Место
УкраинаКиев
Теги
фотографииИсторияпраздник
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