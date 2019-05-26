День Києва: як змінилася столиця України за 100 років

У неділю, 26 травня 2019 року, Києву виповнилося 1537 років. Українська столиця за останні 100 років постійно змінювалася – будувалися нові вулиці.

Багато будинків минулого століття було знесено, а на їхньому місці побудовано нові. OBOZREVATEL пропонує дізнатися читачеві, як виглядав Київ століття назад і зараз.

Київ pixabay

Багато вулиць в нинішній час сильно відрізняються від тих, що були ще до Другої світової війни. Хоча, наприклад, Хрещатик, незважаючи на те, що там з'явилися інші будівлі, зберіг звичні обриси.

Хрещатик

Арсенальна площа

Європейська площа

Олександрівський костел

Хрещатик

Поділ

Як змінювався Хрещатик з 19 століття

Як повідомляв OBOZREVATEL, для жителів Києва до Дня міста влаштували масштабну програму розваг. У різних куточках столиці організували концерти і вуличні фестивалі.

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