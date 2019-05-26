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День Києва: як змінилася столиця України за 100 років

4.3тЧитати матеріал російською

У неділю, 26 травня 2019 року, Києву виповнилося 1537 років. Українська столиця за останні 100 років постійно змінювалася – будувалися нові вулиці.

Багато будинків минулого століття було знесено, а на їхньому місці побудовано нові. OBOZREVATEL пропонує дізнатися читачеві, як виглядав Київ століття назад і зараз.

Київ

Київ

pixabay

Багато вулиць в нинішній час сильно відрізняються від тих, що були ще до Другої світової війни. Хоча, наприклад, Хрещатик, незважаючи на те, що там з'явилися інші будівлі, зберіг звичні обриси.

Хрещатик

Хрещатик

Арсенальна площа

Арсенальна площа

Європейська площа

Європейська площа

Олександрівський костел

Олександрівський костел

Хрещатик

Хрещатик

Поділ

Поділ

Як змінювався Хрещатик з 19 століття

День Києва: як змінилася столиця України за 100 років
День Києва: як змінилася столиця України за 100 років
День Києва: як змінилася столиця України за 100 років
День Києва: як змінилася столиця України за 100 років
День Києва: як змінилася столиця України за 100 років
День Києва: як змінилася столиця України за 100 років

Як повідомляв OBOZREVATEL, для жителів Києва до Дня міста влаштували масштабну програму розваг. У різних куточках столиці організували концерти і вуличні фестивалі.

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Тема
День Києва
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
фотографииІсторіясвято
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Северг Олег
Северг Олег
Никак не изменилась. Захолустный провинциальный городок
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