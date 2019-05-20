День Киева 2019: история праздника и чем заняться в этот день

В 2019 году День Киева будут отмечать 26 мая. В честь 1537-летия столицы Украины пройдет множество праздничных мероприятий, Всеукраинский велодень и традиционный Пробег под каштанами.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать историю празднования Дня Киева и то, какие события ждут горожан 26 мая.

День Киева обычно отмечают в последние выходные дни мая. Первое празднование состоялось в конце мая 1982 года. Тогда отмечали 1500-летие города.

Уже с 1984 года начались регулярные вернисажи на Андреевском спуске. А в последнюю воскресенье мая 1987 впервые был официально отмечен День Киева. Эту дату предложил журналист Вячеслав Лашук.

Мероприятия, посвященные Дню Киева, происходят в течение нескольких дней. В 2019 году 25 мая состоится традиционная парусная регата, а также праздничный концерт на Контрактовой площади, в котором примет участие DZIDZIO.

26 мая, в 20:00 в рамках празднования на Контрактовой площади состоится концерт "Космическая симфония" в сопровождении симфонического оркестра и хора Национальной оперетты Украины.

Концерт представит автор музыки - популярный в Украине в 80-е годы французский композитор Дидье Маруани, который также является автором известного мюзикла Le Reve de Mai, посвященного протестам в 1968 году во Франции. Впервые хиты Маруани и группы Space будут звучать в формате open-air.

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