Европейский лоукостер запустил из Украины новые рейсы: названы цены и города

Итальянская низкобюджетная авиакомпания Ernest Airlines с 21 марта 2019 планирует начать выполнение регулярных рейсов по маршрутам Харьков-Рим и Харьков-Милан.

"Билеты будут доступны в продаже уже со следующей недели. Цена начинается от 45 евро в одну сторону (ручная кладь и налоги включены). Вылеты - по четвергам, пятницам и воскресеньям", - заявили ЦТС в аэропорту Харьков.

С 11 октября перевозчик открыл рейс Киев-Рим. С 23 июня авиакомпания начала выполнять рейсы из Львова в Рим и Милан.

В целом, на данный момент Ernest Airlines летает из Львова в Милан (Бергамо), Милан (Мальпенса), Рим (Фьюмичино), Неаполь и Венецию. Из аэропорта Киев им. Сикорского - в Рим (Фьюмичино), Милан (Бергамо), Милан (Фьюмичино), Неаполь и Болонью.

Рим

Новости Популярный лоукост закроет рейс в Украину

Вместе с тем, в настоящее время флот Ernest Airlines состоит всего из двух самолетов - одного Airbus A319 и одного Airbus A320, что неоднократно являлось причиной задержек и отмены рейсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, венгерский лоукост-авиакомпания Wizz Air объявила о запуске 5 новых маршрутов с весны 2019 . Рейсы будут осуществляться из Киева и Львова в Латвию, Данию и Германию.