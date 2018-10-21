Ми на Facebook
МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
КияниМедОбоз

/City

Європейський лоукостер запустив з України нові рейси: названо ціни і міста

20.8тЧитати матеріал російською

Італійська низькобюджетна авіакомпанія Ernest Airlines з 21 березня 2019 планує почати виконання регулярних рейсів за маршрутами Харків-Рим і Харків-Мілан.

"Квитки будуть доступні в продажу вже з наступного тижня. Ціна починається від 45 євро в одну сторону (ручна поклажа і податки включені). Вильоти - по четвергах, п'ятницях і неділях", - заявили ЦТС в аеропорту Харків.

З 11 жовтня перевізник відкрив рейс Київ-Рим. З 23 червня авіакомпанія почала виконувати рейси зі Львова до Рима і Мілана.

В цілому, на даний момент Ernest Airlines літає зі Львова до Мілана (Бергамо), Мілан (Мальпенса), Рим (Фьюмічіно), Неаполь і Венецію. З аеропорту Київ ім. Сікорського - в Рим (Фьюмічіно), Мілан (Бергамо), Мілан (Фьюмічіно), Неаполь і Болонью.

Рим

Рим

Новини
Популярний лоукост закриє рейс в Україну

Разом з тим, в даний час флот Ernest Airlines складається всього з двох літаків - одного Airbus A319 і одного Airbus A320, що неодноразово було причиною затримок і скасування рейсів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, угорський лоукост-авіакомпанія Wizz Air оголосила про запуск 5 нових маршрутів з весною 2019. Рейси здійснюватимуться з Києва і Львова в Латвію, Данію і Німеччину.

Місце
УкраїнаХарків
Об'єкти
туризмподорожі
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Щас толпы свидомитов ломанутся шопинговать по Миланам да Римам.....запануют на всю катушку,за то и скакали....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги