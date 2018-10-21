Європейський лоукостер запустив з України нові рейси: названо ціни і міста

Італійська низькобюджетна авіакомпанія Ernest Airlines з 21 березня 2019 планує почати виконання регулярних рейсів за маршрутами Харків-Рим і Харків-Мілан.

"Квитки будуть доступні в продажу вже з наступного тижня. Ціна починається від 45 євро в одну сторону (ручна поклажа і податки включені). Вильоти - по четвергах, п'ятницях і неділях", - заявили ЦТС в аеропорту Харків.

З 11 жовтня перевізник відкрив рейс Київ-Рим. З 23 червня авіакомпанія почала виконувати рейси зі Львова до Рима і Мілана.

В цілому, на даний момент Ernest Airlines літає зі Львова до Мілана (Бергамо), Мілан (Мальпенса), Рим (Фьюмічіно), Неаполь і Венецію. З аеропорту Київ ім. Сікорського - в Рим (Фьюмічіно), Мілан (Бергамо), Мілан (Фьюмічіно), Неаполь і Болонью.

Рим

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Разом з тим, в даний час флот Ernest Airlines складається всього з двох літаків - одного Airbus A319 і одного Airbus A320, що неодноразово було причиною затримок і скасування рейсів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, угорський лоукост-авіакомпанія Wizz Air оголосила про запуск 5 нових маршрутів з весною 2019. Рейси здійснюватимуться з Києва і Львова в Латвію, Данію і Німеччину.