Впервые привезли бронетехнику: в Беларусь прибыла 11 колонна ЧВК "Вагнер"

Во вторник, 25 июля, уже 11-я колонна ЧВК "Вагнер" прибыла в Беларусь. В ее составе впервые наблюдаются бронеавтомобили "Щука". В составе колонны не менее 29 единиц автомобильной техники.

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Об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram. По данным источника, что в данный момент колонна движется по трассе Р43 (участок Кричев — Чериков).

В составе колонны не менее 29 единиц автомобильной техники. Среди них:

1 УАЗ-Патриот;

1 внедорожник;

6 бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"; один с прицепом);

11 седельных автопоездов (фур);

6 седельных тягачей (на полуприцепах — 6 экскаваторов и 1 ГАЗель);

2 Урала-4320 (тент);

2 КамАЗ (тент, с буквами Z на капоте).

БГ отмечает, что бронеавтомобили "Щука" являются отличительным транспортным средством "ЧВК Вагнер". Ранее подобные автомобили в колоннах наемников, прибывавших в Беларусь, не фиксировались.

По прогнозу мониторинговой группы, далее колонна может двигаться следующими маршрутами:

граница РФ/РБ — трасса Р43 (через Чериков, Довск, Бобруйск) — трасса М5 — полевой лагерь в деревне Цель.

граница РФ/РБ — трасса Р43 (через Кричев, Чериков) — трасса Р122 (через Чаусы, Могилев) трассы М8 и Р93 (Могилев — Бобруйск) — трасса М5 — полевой лагерь в деревне Цель.

Напомним, 25 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о перемещении ядерного оружия на территорию страны.

А 16 июня с подобным заявлением выступил Путин. Он выдал, что часть ядерного оружия РФ уже переместили в Беларусь.

В то же время руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж отметил, что если в Беларусь и перевезут ядерное оружие РФ, то будет руководить этим вооружением глава Кремля Владимир Путин.

"Беларусь сегодня квалифицируется не как ядерное государство, а как ядерное государство бандитского типа, которое приобрело и разместило ядерное оружие", – подчеркнул он.

Генерал подчеркнул, что вмешаться в эту ситуацию должны не только страны Запада, но и другие государства, в частности Китай и Индия, которые также должны быть заинтересованы в предотвращении глобальной ядерной катастрофы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Лукашенко раскрыл секрет, как получить ядерное оружие от России. По его словам, все "очень просто" – нужно лишь иметь тесные отношения с Москвой;

– ранее в США сообщили, что внимательно следят за ситуацией с развертыванием российского ядерного оружия в Беларуси. Вашингтон отслеживает сообщения и заявления на этот счет и контролирует, чтобы Россия придерживалась своих обязательств по нераспространению ядерного вооружения.

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