Лукашенко получил от Путина ядерное оружие? Генерал указал на нюанс

Заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что он получил от страны-оккупанта России образцы ядерного оружия, не подтверждается данными западной разведки. Тем не менее, если это произойдет, управлять этим вооружением будет глава Кремля Владимир Путин.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж. "Думаю, на фоне боязни проигрыша на фронте в Украине, кроме подрыва дамбы Каховской ГЭС, Путину необходимо еще как-то подкрепить свои позиции дополнительными угрожающими элементами", – заметил он.

Как сообщил генерал, "в данный момент по всем оперативным, разведывательным данным, в частности, данным американской и британской разведки, не фиксируются перемещения средств ядерного оружия, носителей, боеголовок, их монтаж и размещение".

Таким образом, Лукашенко делает заявления о том, что якобы получил ядерное оружие, чтобы оказать давление на Запад. "В данном случае у Лукашенко нет выбора, он поставлен Путиным перед фактом: либо он соглашается на такие действия, либо он будет смещен или даже уничтожен", – убежден Маломуж.

"Беларусь сегодня квалифицируется не как ядерная держава, а как ядерное государство бандитского типа, которое приобрело и разместило ядерное оружие", – подчеркнул он.

Генерал подчеркнул, что вмешаться в эту ситуацию должны не только страны Запада, но и другие государства, в частности, Китай и Индия, которые также должны быть заинтересованы в предотвращении глобальной ядерной катастрофы.

Полную версию интервью с Николаем Маломужем вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что получил от России ядерное оружие, сравнимое по мощи с тем, которое было сброшено на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Ранее глава страны-агрессора России Владимир Путин анонсировал передачу такого вооружения в июле 2023 года.