Лукашенко выдал, что Путин поделится ядерным оружием со всеми вступившими в союз с РФ и Беларусью

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл секрет, как получить ядерное оружие от России. По его словам, все "очень просто" – нужно всего лишь иметь тесные отношения с Москвой.

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Об этом Лукашенко заявил в комментарии пропагандистам телеканала "Россия". В частности, он прокомментировал слова президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, который назвал проблемой "ядерное оружие одно на двоих" у РФ и Беларуси (видео размещено внизу новости).

Лукашенко призвал вступать в Союзное государство – тогда якобы будет "ядерное оружие на всех".

"Если кто-то переживает – не думаю, что Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу, но если вдруг – так никто не имеет против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как у нас с РФ. А это очень просто. В союз Беларуси с Россией надо вступать, и все. Будет ядерное оружие на всех", – сказал диктатор.

Он добавил, это "его личное мнение, а не россиян" и что стратегически нужно "понимать, что у нас есть уникальный шанс объединиться".

Кроме того, самопровозглашенный президент заявил, что Россия якобы упредила развитие худших событий, напав на Украину.

"Если бы это не произошло в феврале 2022 года, это произошло бы позже, но на худших условиях для России, для нас – для Беларуси", – сказал Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Токаев, выступая на Евразийском экономическом форуме 24 мая, назвал проблемой Союзное государство Беларуси и России – "надгосударственное образование, которое владеет одним ядерным оружием на двоих".

– 25 мая Россия и Беларусь подписали соглашение о размещении российского нестратегического ядерного оружия на территории Беларуси. Хранилище собираются построить до июля.

– Лукашенко заявил, что РФ якобы уже начала перемещение ядерного оружия.

– По мнению аналитиков ISW, "ядерное" соглашение вряд ли предвещает какую-либо эскалацию – Москва, вероятно, решила полностью подчинитьбеларускую оборонную сферу.

– Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что, если президент РФ Владимир Путин решится применить ядерное оружие, главы Кремля на следующий день уже не будет.