'Уже началось': Лукашенко заявил о перемещении ядерного оружия в Белоруссию. Видео

Государство-террорист Россия начало перемещение ядерного оружия на территорию Беларуси. Кремлевский диктатор подписал соответствующий указ.

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Об этом сообщил самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко в комментарии каналу "Пул первого". Он отметил, что таким образом было принято решение в развитии того, что было сказано устно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Уже началось", – отметил Лукашенко, комментируя перемещение боеприпасов.

На вопрос, находятся ли они уже на территории Беларуси, пособник диктатора отметил: "Возможно, я приеду – посмотрю".

Напомним: 17 мая постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков заявил, что российское тактическое ядерное оружие еще не разместили на территории Беларуси, мол, это было лишь заявление, никаких практических шагов в этом вопросе не предпринималось.

Также он добавил, что если подобное решение в этой сфере будет принято, это будет "решение правительства Беларуси, а не любого другого государства".

Еще 25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он отметил, что 1 июля текущего года якобы завершается строительство соответствующего хранилища.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 25 мая Россия и Беларусь заключили соглашение о расположении российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Беларуси. Страна-агрессор планирует построить хранилище для ядерного оружия на территории РФ до июля и стороны уже договорились о порядке его содержания – все решения будет принимать Россия;

– ранее президент Украины Зеленский рассказал, что будет с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот решится на применение ядерного оружия. По словам гаранта, в таком случае президента РФ на следующий день уже не будет.

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