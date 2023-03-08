В Мачулищах, где недавно была ''бавовна'', прозвучала воздушная тревога: что известно

На аэродроме "Мачулищи" в Беларуси, где, предположительно, был подорван российский самолет А-50, днем 8 марта прозвучал сигнал воздушной тревоги. Сирену включили около 13:40 по местному времени, она продолжалась 3-4 минуты.

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Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на местных жителей. "Судя по местным чатам, жителей не предупредили об испытаниях систем оповещения", – говорится в сообщении.

Как известно, в Мачулищах расположен военный аэродром, который служит местом базирования авиации ВС РФ.

В частности, оккупанты используют его для обстрелов территории Украины.

Напомним, 26 февраля СМИ сообщили, что в Мачулищах якобы был подорван российский самолет А-50 с системой ДРЛО. Атаку якобы совершили беларуские партизаны.

Власти Беларуси не подтвердили инцидент, однако самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал узкое совещание с силовиками, а на границе ужесточили контроль.

После сообщений о подрыве А-50 в Мачулищи прилетал военно-транспортный Ил-76 ВС РФ – он мог привозить специалистов или запчасти для ремонта.

Позже было обнародовано видео с беспилотника, который, предположительно, подорвал самолет оккупантов. На нем зафиксирован полет дрона вплоть до момента вероятного взрыва. Также партизаны показали видео, судя по которому, они беспрепятственно проводили разведку в Мачулищах и сажали дрон на радар А-50 в течение двух недель перед подрывом.