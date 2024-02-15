В Беларуси ввели режим контртеррористической операции в граничащем с Украиной районе: что происходит

В Беларуси объявили режим контртеррористическй операции в Лельчицком районе Гомельской области, который граничит с Украиной. Беларуское КГБ призвало местных жителей сохранять спокойствие и подчиняться требованиям силовиков.

Как сообщают беларуские СМИ, в регионе проводятся учения КГБ. Журналистам беларуской службы "Радио Свобода" в Лельчицком райисполкоме сказали, что "бояться нечего", а объявленная тревога – очередная тренировка спецслужб.

"У нас уже не первый раз проходят учения. Они проверяют готовность своих структурных подразделений", – рассказали в ведомстве.

Режим контртеррористической операции – это ряд специальных мероприятий, направленных на пресечение акта терроризма, минимизации его последствий, пресечение деятельности террористической организации, незаконного вооружённого формирования.

Лельчицкий район расположен на юго-западе Гомельской области. Административный центр – поселок Лельчицы. На юге он граничит с Житомирской и Ривненской областями Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в Госпогранслужбе Украины рассказали, что Беларусь перебросила военную технику ближе к границе с Украиной, что было связано с учениями у села Саки Брестской области.

– Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко издал указ, которым позволил военным применять физическую силу и боевое оружие против мирного населения.

– По состоянию на начало февраля 2024 года в Беларуси оставалось до тысячи наемников российской ЧВК "Вагнер". Они задействованы в обучении беларуских военных и спецназовцев, констатировали в разведке Британии.

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