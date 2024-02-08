Беларусь перебрасывает военную технику ближе к границе с Украиной: в ГПСУ отреагировали

Белоруссия переместила свою военную технику ближе к границе с Украиной. Однако это было связано с учениями военных РБ у села Саки Брестской области.

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Согласно его объяснениям, в Саки отправили мотострелковую роту одной из механизированных бригад западного оперативного командования.

По мнению военного, в настоящее время на белорусской границе угроз нет. "Россия сейчас на территории Беларуси не имеет достаточных сил. Хотя там и остается незначительное количество российских военных, это более обслуживающий персонал, обеспечивающий обслуживание разного рода техники", – пояснил Демченко.

По его словам, пока не фиксируются группировки, которые бы перебрасывали к украинской границе. Также не фиксируется и перемещение техники или личного состава по территории республики.

Ранее озвученное сообщение, что Беларусь переместила свою военную технику ближе к границе с Украиной, касалось только учений в РБ. "Это сообщение не касалось того, что технику перебрасывают в границу с Украиной, а исключительно в направлении Бреста, к одной из точек, где проходили учения", – уточнил Демченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в настоящее время в Беларуси находится примерно 9 тысяч российских военных. Агрессор может использовать их как для нового удара по Украине с севера, так и для дальнейшего возвращения на Харьковское или другое направление фронта.

Американский Институт изучения войны заявил, что РФ отправила своих солдат в Беларусь не для того, чтобы готовиться снова атаковать Украину с севера. Прибегая к этому, Кремль пытается усилить российский обучающий потенциал и провести информационную операцию, нацеленную на Киев и Запад, считают аналитики ISW.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!