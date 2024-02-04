В Беларуси остаются до тысячи 'вагнеровцев': британская разведка оценила цели Лукашенко и России

По состоянию на начало февраля 2024 года в Беларуси находятся до тысячи наемников российской частной военной компании "Вагнер". Они задействованы в обучении беларуских военных и спецназовцев.

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При этом вероятность того, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко будет использовать их каким-то иным образом, низка, хотя присутствие "вагнеровцев" в этой стране влияет на Украину. Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном министерством обороны Великобритании.

На территории Беларуси "вагнеровцы" появились в июне 2023 года. Тогда, говорят в британской разведке, их численность составляла около 8 тысяч.

В настоящее время количество наемников в Беларуси существенно сократилось.

"Вполне вероятно, что в Беларуси осталось менее 1000 российских наемников "Вагнера", – говорится в отчете.

По оценкам британской разведки, сейчас "вагнеровцы" продолжают обучать беларуских военных и силовиков. И в Британии считают маловероятным, что Лукашенко будет использовать их для других задач, в частности связанных с внутренней или приграничной безопасностью.

В то же время в британской разведке констатируют, что присутствие боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси играет на руку России, ведущей войну против Украины.

"Длительное присутствие "вагнеровцев" в Беларуси почти наверняка приносит пользу и военным усилиям России, заставляя Украину поддерживать оборонные позиции и личный состав вдоль своей северной границы с Беларусью для защиты от потенциальных предстоящих вторжений", – говорится в отчете.

Напомним, ранее разведка Британии указала на большую проблему российской армии. Ею стала коррупция, справиться с которой Россия вряд ли сможет. Об этом в минобороны Британии заявили после выхода расследования одного из российских оппозиционных изданий, посвященного коррупционным схемам и системе взяток, процветающих в российской армии.

В частности, в расследовании говорится о взятках, которые давали или требовали за различные "услуги", такие как: отпуск, справка о физической подготовке, воинское звание, водительские права, а также уклонение от дисциплинарных взысканий в отношении солдат за использование смартфонов или за пьянство.