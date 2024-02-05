Лукашенко разрешил армии стрелять по мирному населению боевыми патронами: что это значит

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил военным страны применять против граждан огнестрельное и боевое оружие, а также спецсредства. При этом они должны учитывать обстоятельства, характер преступления или административного правонарушения и личность виновного в соответствии с требованиями общевойсковых уставов.

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Об этом идет речь в соответствующем указе белорусского диктатора. Военнослужащие также имеют право применять физическую силу.

Согласно документу, при этом лицу, в отношении которого могут быть применены "физическая сила, специальные средства, боевая и спецтехника", необходимо разъяснить, что это возможно, и дать время для выполнения требований законодательства. Исключение составляют случаи, когда "промедление создает прямую угрозу жизни военнослужащего или других граждан либо может привести к другим тяжелым последствиям".

Ранее белорусское законодательство предполагало, что применение военнослужащими физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники в результате превышения власти влечет ответственность, установленную правовыми актами.

Сейчас же, согласно изменениям в закон об органах госбезопасности, разрешено применять оружие против женщин, детей и людей с инвалидностью в "случаях вооруженного сопротивления, вооруженного или группового нападения, или других действий, угрожающих жизни или здоровью людей".

Как писал OBOZ.UA, заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий сообщил, что в Беларуси находится около 9 тыс. российских военных. Агрессор может использовать их как для нового удара по Украине с севера, так и для дальнейшего возвращения на Харьковское или другое направление фронта.

Американский Институт изучения войны заявил, что РФ отправила своих солдат в Беларусь не для того, чтобы готовиться снова атаковать Украину с севера. Прибегая к этому, Кремль пытается усилить российский обучающий потенциал и провести информационную операцию, нацеленную на Киев и Запад, считают аналитики ISW.

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