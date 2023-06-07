В Беларуси помиловали россиянку Софию Сапегу, которую в 2021 году задержали вместе с Протасевичем. Фото и видео
В Беларуси освободили россиянку Софию Сапегу. Ее в 2021 году задержали вместе с главредом портала Nexta Романом Протасевичем.
Об этом сообщает Белта. Россиянку "помиловал" "президент" Беларуси Александр Лукашенко. Ее передали делегации Приморского края РФ 7 июня (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"По нашему обращению вчера Александр Григорьевич подписал указ о помиловании. Думаю, что такой шаг имеет и для тебя значение", – обратился к Сапеге губернатором Приморского края Олег Кожемяко.
Пропагандисты процитировали сообщение Сапеги о помиловании:
"Хочется поблагодарить президента Александра Григорьевича Лукашенко за ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи. За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне был дан второй шанс. Он дан был далеко не многим, а мне действительно очень повезло".
Вечером россиянка должна быть в Москве.
Как известно, задержали Сапегу в Минске 23 мая 2021 года после того, как следовавший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Беларуси из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. Силовики РБ задержали девушку прямо на борту самолета.
А в мае 2022 года Сапеге дали шесть лет колонии в белорусской тюрьме за разжигание войны и незаконный сбор данных о частной жизни. Спустя месяц после вынесения приговора Сапега обратилась к Лукашенко с просьбой о помиловании.
Как сообщал OBOZREVATEL, Протасевич был помилован 16 мая указом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. В начале месяца Минский областной суд приговорил Протасевича по ряду статей уголовного кодекса к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
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