В Беларуси помиловали россиянку Софию Сапегу, которую в 2021 году задержали вместе с Протасевичем. Фото и видео

В Беларуси освободили россиянку Софию Сапегу. Ее в 2021 году задержали вместе с главредом портала Nexta Романом Протасевичем.

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Об этом сообщает Белта. Россиянку "помиловал" "президент" Беларуси Александр Лукашенко. Ее передали делегации Приморского края РФ 7 июня (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"По нашему обращению вчера Александр Григорьевич подписал указ о помиловании. Думаю, что такой шаг имеет и для тебя значение", – обратился к Сапеге губернатором Приморского края Олег Кожемяко.

Пропагандисты процитировали сообщение Сапеги о помиловании:

"Хочется поблагодарить президента Александра Григорьевича Лукашенко за ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи. За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне был дан второй шанс. Он дан был далеко не многим, а мне действительно очень повезло".

Вечером россиянка должна быть в Москве.

Как известно, задержали Сапегу в Минске 23 мая 2021 года после того, как следовавший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Беларуси из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. Силовики РБ задержали девушку прямо на борту самолета.

А в мае 2022 года Сапеге дали шесть лет колонии в белорусской тюрьме за разжигание войны и незаконный сбор данных о частной жизни. Спустя месяц после вынесения приговора Сапега обратилась к Лукашенко с просьбой о помиловании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Протасевич был помилован 16 мая указом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. В начале месяца Минский областной суд приговорил Протасевича по ряду статей уголовного кодекса к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.