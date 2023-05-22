В Беларуси помиловали экс-главреда Nexta Романа Протасевича, приговоренного к 8 годам колонии

Бывший главный редактор портала Nexta Роман Протасевич был помилован 16 мая указом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. В начале месяца Минский областной суд приговорил Протасевича по ряду статей уголовного кодекса к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

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Ждать вступления приговора в силу Протасевича отправили под домашним арестом. Об помиловании экс-главреда сообщило беларуское государственное издание БелТА.

Пропагандисты процитировали сообщение Протасевича о помиловании. Соответствующий указ Лукашенко, по его словам подписал 16 мая.

"Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость... Прежде всего я безумно благодарен стране и лично президенту за такое решение", – сказал он.

Ранее сообщалось, что 3 мая Минским областным судом Роман Протасевич был приговорен к 8 годам колонии. Вместе с ним заочно осуждены его экс-коллеги Степан Путило (11 лет) и Ян Рудик (19 лет).

Протасевича суд признал виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси и других преступлениях. Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Тогда суд постановил оставить его под домашним арестом до вступления приговора в силу.

Протасевич был задержан в Минске 23 мая 2021 года вместе с россиянкой Софьей Сапегой после того, как следовавший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Беларуси из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. Силовики РБ задержали Протасевича и Сапегу на борту самолета.

Протасевич в течение последних двух лет активно сотрудничал со следствием и неоднократно хвалил диктаторский режим Александра Лукашенко.