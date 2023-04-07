В Беларуси назначили почетным доктором медуниверситета супругу президента Зимбабве: медицинского образования у нее нет. Фото

Жена президента Зимбабве стала почетным доктором белорусского медицинского университета. Примечательно, что Оксилия Мнангагва не имеет медицинского образования.

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Об єтом сообщили белорусские СМИ. Диплом и мантию Мнангагва получила в торжественной обстановке из рук ректора университета Сергея Рубниковича.

"Всего у нас около 50 почетных докторов — представителей Беларуси и многих стран мира. Все они вошли в историю университета, отличились теми или иными достижениями как в науке, так и в образовательной деятельности", — отметил Рубникович.

В сети пользователи недовольны таким решением.

"Похоже, следующим шагом будет назначение жены президента Зимбабве деканом факультета международных отношений, а затем и ректором всего университета. Ведь, как известно, в Беларуси любят, когда на руководящем посту стоит кто-то из семьи правителя", – говорится в комментариях об этом событии.

Как сообщал OBOZREVATEL, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 30 января прибыл в Зимбабве с официальным визитом. Местные власти устроили диктатору встречу с ритуальными песнями и плясками прямо в аэропорту.