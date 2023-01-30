Лукашенко приехал в Зимбабве: в аэропорту встретили танцами и надели венок. Видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 30 января прибыл в Зимбабве с официальным визитом. Местные власти устроили диктатору встречу с ритуальными песнями и плясками прямо в аэропорту.

Видео дня

Местные также исполнили беларусский гимн и надели на Лукашенко украшения. Диктатора лично встречал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, сообщает канал "Пул первого", приближенный к пресс-службе диктатора.

"Ты думал, я тебя не найду?" – такими были первые слова Лукашенко зимбабвийскому коллеге.

На вечер запланирован неформальный ужин политиков.