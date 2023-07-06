"Украина, Беларусь и Россия в одной лодке": Лукашенко сделал циничное заявление о войне и снова заговорил о переговорах

Александр Лукашенко, незаконно избранный президент Беларуси, заявил, что ему не нравится включение иностранных посредников в переговоры между Украиной и Россией, но себя таковым он не считает, потому что, по его словам, "Украина, Россия и Беларусь в одной лодке". Диктатор размечтался, что к осени "ситуация должна измениться" и будет возможным начало диалога.

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Соответствующие заявления политика прозвучали в четверг, 6 июля. В этот день он общался с представителями СМИ. Процитировали Лукашенко подконтрольные Минску медиа.

"Я себя посредником никогда не считал. Я считаю, что это война в нашем доме. Украина и Беларусь, и Россия находятся, грубо говоря, в одной лодке или на одном корабле, и из этого надо исходить", – утверждает диктатор.

Он повторил тезис Кремля о том, что Европа якобы в невыгодном положении. Лукашенко предположил, что, возможно, осенью что-то поменяется. "Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы. Франция, Германия. От этой войны материально теряют больше всего европейцы. А выгодополучателем является фактически одна страна", – заявил он.

Отвечая на вопрос одного из журналистов, рассчитывает ли президент Беларуси, что Россия победит, Лукашенко сказал: "Рассчитываю".

Диктатор также сказал, что "абсолютно убежден", что на переговорах можно будет "сесть за стол и договориться".

Как писал OBOZREVATEL:

– Лукашенко 6 июля пригрозил, что войска "Вагнера", размещенные в РБ, могут быть "моментально" задействованы в случае необходимости "для обороны государства".

– Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов ранее заявлял, что ситуацию с "вагнеровцами" в Беларуси "нужно постоянно отслеживать в динамике".

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