Лукашенко заявил, что Пригожин не в Беларуси, а наемники ЧВК "Вагнер" находятся в России

Наемники частной военной компании "Вагнер" по состоянию на 6 июля находились на территории России, а не Беларуси. В РБ не было и главаря преступной группировки Евгения Пригожина.

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Соответствующее заявление сделал самопровозглашенный глава РБ Александр Лукашенко, общаясь с иностранными журналистами, передает "Беларускі Гаюн". При этом политик утверждал, что рисков размещения "вагнеровцев" в Беларуси нет.

"Насколько я на сегодняшнее утро информирован, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях. В постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление", – сказал Лукашенко.

Незаконно избранный президент заявил, что "абсолютно не видит" никаких рисков от размещения в РБ российских наемников. "Это не тот случай, которым меня со всех сторон пытаются напрягать", – добавил диктатор.

По его словам, войска "Вагнера" могут быть задействованы в случае необходимости "для обороны государства".

"Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно. И их опыт будет востребован", – сказал Лукашенко.

Как писал OBOZREVATEL:

– Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов ранее заявил, что ситуацию с "вагнеровцами" в Беларуси "нужно постоянно отслеживать в динамике".

– Директор ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что вооруженный мятеж Евгения Пригожина стал вызовом российскому государству. Эта ситуация продемонстрировала разрушительный эффект войны, которую кремлевский диктатор Владимир Путин развязал в Украине.

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