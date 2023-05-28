'Состояние Лукашенко критическое': беларуская оппозиция требует созвать 'стратегическую сессию' для обсуждения выборов в Беларуси

В Беларуси заявили о том, что состояние самопровозглашенного президента этого государства Александра Лукашенко критическое. После закрытой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным беларуский диктатор, слухи о стремительном ухудшении здоровья которого в Беларуси циркулировали очень активно, якобы был срочно госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы, где ему провели процедуры очищения крови и констатировали, что Лукашенко находится в нетранспортабельном состоянии.

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Такую информацию с оговоркой о необходимости дополнительного подтверждения обнародовал беларуский оппозиционный политик Валерий Цепкало. От имени беларуской оппозиции он призвал западных лидеров срочно созвать стратегическую сессию для обсуждения выборов в Беларуси.

По данным Цепкало, во время визита в Москву состояние беларуского диктатора Александра Лукашенко якобы стремительно ухудшилось. Сейчас он госпитализирован и, уверяет Цепкало, и нетранспортабелен. В то же время, добавил оппозиционер, Кремль развернул бурную деятельность по "спасению" Лукашенко, однако исключительно для того, чтобы отвести от себя подозрения в отравлении диктатора.

"По предварительной информации, которая требует дополнительного подтверждения, Лукашенко после закрытой встречи с Путиным был срочно доставлен в Центральную клиническую больницу Москвы. Сейчас он там находится под наблюдением врачей. Для лечения его критического состояния привлечены ведущие специалисты. Были проведены процедуры по очистке крови, состояние Лукашенко признано нетранспортабельным. Организованные усилия по спасению беларуского диктатора преследовали цель развеять спекуляции относительно якобы причастности Кремля к его отравлению. Независимо от того, выздоровеет он или нет, врачи предупреждают о возможности рецидивов", – пишет Цепкало.

Ввиду этой информации беларуская оппозиция обращается к западным лидерам с просьбой созвать стратегическую сессию для обсуждения возможностей проведения честных выборов в Беларуси.

"Как представители Беларуского демократического форума Республики Беларусь мы искренне призываем западных лидеров созвать в ближайшие дни стратегическую сессию для обсуждения инициативы "Выборы" и других мер, которые необходимо принять для обеспечения переходного периода. Мы однозначно утверждаем, что существующие технологии достаточны для проведения честных и прозрачных выборов в Беларуси согласно Всеобщей декларации прав человека, без прямого вмешательства со стороны Кремля", – отметил Цепкало.

По его мнению, привлечение демократического мира к возобновлению демократического избирательного процесса в Беларуси станет шансом для этой страны на долгожданные изменения к лучшему, а для мирового сообщества будет означать ликвидацию постоянного источника опасности, который представляет собой подконтрольный Кремлю режим Лукашенко.

"Таким образом, мы создадим легитимный институт в глазах всех беларусов и мирового сообщества в целом. Проведение выборов в такой критический момент поможет не только восстановить правопорядок в будущей Беларуси, но и заложит основу для стабилизации ситуации на границах Европейского Союза и мира", – подчеркнул Цепкало.

Напомним, слухи о том, что у Лукашенко возникли проблемы со здоровьем, поползли после того, как он стал реже появляться на публике. Тогда СМИ заподозрили у него проблемы со здоровьем. Масла в огонь подлил также срочный отъезд диктатора из Москвы 9 мая, когда Лукашенко, засветившись на путинском параде на Красной площади, не остался даже на торжественный обед в Кремле.

Впоследствии журналисты узнали, что Лукашенко приехал в президентскую клинику в Дроздах после слухов о проблемах со здоровьем, там он провел не менее двух часов.

После этого в сети всплыла информация, что у беларуского диктатора возникли серьезные проблемы со здоровьем: в частности, он страдает, вероятно, от серьезных проблем с эндокринной системой и имеет кардиологическое заболевание, отмечают некоторые источники.

Чтобы покончить с разговорами о своем самочувствии, Лукашенко появился на публике после нескольких дней отсутствия. Он поразил болезненным видом. Также у диктатора была перебинтована рука.

23 мая в ходе совещания по вопросам здравоохранения Лукашенко назвал свой диагноз: по словам диктатора, он якобы болел аденовирусом. Однако сейчас, заявил Лукашенко, болезнь отступила, так что он "умирать не собирается".

Уже на следующий деньЛукашенко после слухов о болезни снова отправился в Москву для участия в Евразийском экономическом форуме и переговоров с Путиным о "проблемах, которых вовсе не должно быть" между "союзными" РФ и РБ.

На фото и видео с диктатором бдительные пользователи заметили, что он держит в кармане куртки руку, которая раньше была перебинтована. Поэтому слухи, что Лукашенко до сих пор беспокоят проблемы со здоровьем, поползли с новой силой.