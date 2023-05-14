У Лукашенко возникли серьезные проблемы со здоровьем: в сеть просочились детали

После поездки на парад 9 мая в Москву, где самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поразил болезненным видом, к нему в Минск из российской столицы несколько раз прилетали профессора из центра имени Бакулева. Судя по профилю врачей, которые навещали Лукашенко, у него возникли серьезные проблемы с эндокринной системой и сердцем.

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Об этом со ссылкой на источник сообщил российский Telegram-канал ВЧК ОГПУ. Что послужило катализатором для резкого ухудшения здоровья беларуского диктатора – не сообщается.

По данным паблика, дела со здоровьем у Лукашенко в последнее время идут из рук вон плохо. В частности, он вынужден прибегать к помощи специалистов из Москвы, прилетающих в Минск для проведения консультаций.

"Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что последнее время в Минск для лечения Лукашенко неоднократно вылетали "профессора" из Москвы, в том числе из центра им Бакулева. " Судя по "набору врачей" у Лукашенко был какой то сбой, который вызвал очень серьезные заболевания эндокринной системы и кардиологические заболевания. Чем был вызван сбой – неизвестно", – рассказал источник, знакомый с ситуацией", – пишет канал.

Упомянутый Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева при РАМН является одним из ведущих сердечно-сосудистых хирургических учреждений Российской Федерации.

Напомним, 9 мая Лукашенко посетил парад в Москве. Сидя на трибуне, он выглядел довольно напряженным и грустным. Выражение его лица высмеяли пользователи сети.

Также особо наблюдательные зрители парада заметили, что у Лукашенко забинтована рука.

Позже СМИ сообщили, что беларуский диктатор не остался на праздничный обед в Кремле, он срочно покинул Москву в сопровождении скорой.

"В последнюю неделю Лукашенко серьезно заболел, и все мероприятия с его участием отменены. Однако по личной просьбе Путина Лукашенко приехал в Москву", – объясняли пропагандистские СМИ.

Журналисты также заметили, что Лукашенко стал реже выходить на публику, поэтому заподозрили у него проблемы со здоровьем.

13 мая на фоне слухов об ухудшении состояния здоровья диктатора он приехал в президентскую клинику в Дроздах, где провел около двух часов.