Лукашенко появился на публике после нескольких дней отсутствия: у него перебинтована рука. Фото

Самопровозглашенный глава Республики Беларусь Александр Лукашенко впервые за несколько дней появился на публике. В СМИ просочились слухи о неудовлетворительном состоянии диктатора, которые, впрочем, выглядят весьма правдиво, если посмотреть на его правую руку.

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Лукашенко отправился послушать доклад своего министра оборон Александра Хренина и посетить белорусские войска. Кадры с полигона опубликовали СМИ, подконтрольные официальному Минску.

Из-под длинного рукава диктатора выглядывает бинт. Перемотанная конечность Лукашенко может свидетельствовать, что он в последние дни находился под усиленным контролем медицинских работников и лежал под капельницами.

Самозванец старается делать вид, что чувствует себя бодро и здорово. Никакую информацию о своем здоровье политик не комментирует.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые вероятная болезнь Лукашенко стала широко обговариваться 9 мая. Тогда диктатор выглядел крайне мрачно и бледно, был не в состоянии самостоятельно добраться до места возложения цветов у Кремля, а посла военного марша в Москве немедленно покинул столицу РФ, не оставшись даже на обед с Путиным.

Поздней в сети появились подробности состояния так называемого президента Беларуси. Возраст, тяжелая работа и страх перед трибуналом в Гааге отразились на сердце и эндокринной системе Лукашенко.

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