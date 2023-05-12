Лукашенко стал реже выходить на публику: СМИ заподозрили проблемы со здоровьем

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пропал из публичного поля после участия в мероприятиях, посвященных 9 мая, — сначала в столице РФ Москве, а затем и в Минске. Вероятно, это связано с проблемами со здоровьем у политика.

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К такому выводу пришло издание "Зеркало", которое проанализировало поведение Лукашенко во время парадов и отметило, что в Москве он не смог пройти 300 метров пешком, а в Минске отказался от произнесения традиционной речи. После этого уже три дня нет никакой информации о мероприятиях с его участием, хотя обычно график самоназванного лидера Беларуси достаточно стабилен.

Пресс-служба Лукашенко никак не комментирует ни отсутствие его на публике, ни состояние здоровья.

Напомним: после традиционного "победобесия" на Красной площади в Москве приглашенный диктатор Беларуси Александр Лукашенко резко почувствовал себя плохо и экстренно покинул Россию. Кремлевский фюрер Владимир Путин заботливо распорядился, чтобы его вассала в аэропорт сопровождала скорая.

"В последнюю неделю Лукашенко серьезно заболел, и все мероприятия с его участием отменены. Однако по личной просьбе Путина Лукашенко приехал в Москву", – передают пропагандистские СМИ.

При этом, сидя на трибунах, Лукашенко выглядел довольно напряженным и грустным. Выражение его лица высмеяли пользователи сети.

"Что-то с рожей", "Лука думает о том, как будет висеть на столбе", "Когда деды на палке, а ты нет", "Сегодня д*па питуна была особенно кислой", "Не хочет умирать, а надо", "Твое лицо, когда ты не двойник", – писали комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 мая Лукашенко собрал совещание с представителями силовых структур, чтобы обсудить вероятную угрозу для республики со стороны "разного рода диверсантов". Диктатор отметил, что ситуация вокруг Беларуси заметно усложняется, учитывая, что НАТО расширился за счет Финляндии, и это еще не предел.

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