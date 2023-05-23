'Умирать не собираюсь': Лукашенко назвал свой диагноз

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что болел аденовирусом. Политик заверил, что "умирать не собирается".

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Соответствующее заявление он сделал на совещании по вопросам здравоохранения, сообщило белорусское агентство "БелТА". Так Лукашенко прокомментировал слухи о его болезни, которые распространялись с начала мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не более чем пустые соображения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус", – отметил самопровозглашенный белорусский лидер.

Он объяснил, что из-за плотного графика не мог лечиться.

"То в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель, все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучаться со мной будете очень долго", – пообещал Лукашенко.

Напомним: 18 мая в ГУР сообщили, что Лукашенко действительно болен, однако это не означает, что диктатор может выбыть из строя на длительное время.

"Лукашенко, например, настоящий. У него двойника нет, поэтому он иногда болеет. Что касается Путина, мы понимаем технологию использования двойников, знаем примерно, чем друг от друга отличается. А настоящий ли он, это покажет экспертиза, которая обязательно будет на международном трибунале", – сказал представитель ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 мая Лукашенко посетил президентскую клинику. По этой причине проезд в больницу был перекрыт;

– после традиционного "парада победы" на Красной площади в Москве приглашенный диктатор Беларуси Александр Лукашенко резко почувствовал себя плохо и экстренно покинул Россию. Кремлевский фюрер Владимир Путин бережно распорядился, чтобы его вассала в аэропорт сопровождала скорая.

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