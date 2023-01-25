Скибицкий рассказал, сколько российских военных находится на территории Беларуси

На сегодняшний день на территории Беларуси находятся около 6 тыс. российских военнослужащих. Накануне часть оккупанты были выведены оттуда в РФ, а затем переброшены на территорию Украины.

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В то же время на белорусских аэродромах РФ разместила истребители. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, сухопутный компонент на территории Беларуси составляет 5800 военнослужащих российской армии. Скибицкий отметил, что вторая механизированная дивизия сейчас переместилась на территорию России, а затем зашла в Украину, в частности, н территорию Луганской области.

"Сейчас туда заходят подразделения шестой дивизии, подразделения территориальных войск для подготовки. Это совсем другой контингент, бывший в начале агрессии. Там нет мощного авиационного компонента, несмотря на обучение, там нет мощного ракетного компонента, там нет воздушно-десантных войск", – объяснил Скибицкий.

Также в ГУР подчеркнули, что на сегодняшний день в Беларуси российская армия разместила дивизион оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и зенитно-ракетные системы С-300, С-400. Кроме того, на белорусских аэродромах сосредоточены три истребителя МИГ-31.

Напомним, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы предложила Беларуси заключить "пакт о ненападении". В то же время диктатор заговорил о якобы угрозе для РБ со стороны нашей страны, заключающейся в военной помощи стран-союзников.

Ранее сообщалось, что в Беларуси продолжили совместные беларуско-российские военные учения, они продлятся по меньшей мере до 30 января. Учения стартовали еще в конце апреля прошлого года, общее количество продлений составляет 39 недель.

К слову, американский Институт изучения войны продолжает ежедневно сообщать о наблюдаемой российской и беларуской военной активности на территории Беларуси. Самый опасный прогноз действий агрессора, предупреждающий о потенциальном крупном наступлении РФ на северную часть Украины из Беларуси, аналитики называют маловероятным.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский считает, что новое наступление РФ может состояться на любом направлении. Он напомнил, что российского диктатора Путина, начавшего войну, волнуют только цели.

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