В Беларуси продолжили военные учения: СМИ оценили, готова ли армия Лукашенко к наступлению

В Беларуси снова продлили совместные беларуско-российские военные учения, они будут проходить минимум до 30 января. Учения стартовали еще в конце апреля прошлого года, общее время продления составляет 39 недель.

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За это время беларуские войска усилили свою способность к обороне, однако как и прежде, не готовы к наступательным действиям. Об этом пишет мониторинговое сообщество "Беларускі Гаюн".

В Беларуси в очередной раз продлили совместные учения вооруженных сил РФ и Беларуси, они продолжаться как минимум до 30 января. Об этом свидетельствуют обновленные графики проведения учений на беларуских полигонах.

"20-21 января станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский", – пишет "Беларускі Гаюн".

Учения в ближайшую неделю будут проходить:

– на 227-м общевойсковом полигоне "Борисовский" (Борисовский район) – с 23 по 28 января;

– полигоне "Гожский" 6 ОМБр (Гродненский район) – с 23 по 29 января;

– полигоне "Брестский" 38 ОДШБр (Брестский район) – с 23 по 28 января;

– полигоне "Осиповичский" 51 АБр (Осиповичский район) – с 23 по 29 января;

– 212-м авиационном полигоне "Неман" (Новогрудский район) – с 23 по 27 января;

– 230-м общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) – с 23 по 30 января;

– 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) – с 23 по 29 января;

– полигоне "Лепельский" 19 ОМБр (Лепельский район) – с 23 по 29 января.

Кроме того, накануне, 19 января, учения стартовали на 210-м авиационном полигоне ВВС и войск ПВО ("Ружаны"). Они были запланированы на 19 и 20 января.

"Таким образом, мы видим очередное продление учений на неделю на беларуских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022 года. Общее число продлений составило 39 недель. ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но как и ранее, они не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта", – отмечает "Беларускі Гаюн".

Напомним, ранее в Воздушных силах рассказали о целях авиационных учений, которые устроили Беларусь и Россия. По мнению украинских военных, военнослужащие РФ и РБ пытаются отработать боевое слаживание. Однако эти мероприятия являются больше политическими, нежели военными.

В то же время взлеты некоторых самолетов в РБ приводят к объявлению воздушной тревоги в Украине.